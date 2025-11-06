Regimenti: Solidarietà ad agenti Polizia Locale oggetto di intimidazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Desidero esprimere totale solidarietà e vicinanza agli agenti della Polizia Locale che in questi giorni sono stati oggetto di atti intimidatori, che solo fortuitamente non hanno causato feriti, in occasione dei pattugliamenti nei pressi dei campi Rom di via di Salone, via dei Gordiani e via Candoni a Roma.

Si tratta di gesti gravi e inqualificabili che condanniamo con fermezza e che fanno emergere il contributo indispensabile che gli uomini e le donne delle Polizie locali apportano nel controllo del territorio e nelle azioni volte a rispristinare legalità e sicurezza.

A Roma, così come ovunque, non possono esistere zone franche e siamo grati a Polizia Locale e Forze dell’ordine per il grande lavoro che svolgono sui territori: le istituzioni sono e saranno sempre al loro fianco.

Il mio auspicio è che anche le Polizie Locali possano presto avere quelle tutele contrattuali e operative che consentano agli agenti di lavorare con più serenità, anche in contesti difficili come alcune realtà periferiche.