Regimenti: Solidarietà ad agenti Polizia Locale ferite a Latina

L’Assessore augura loro una pronta e completa guarigione
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Desidero esprimere piena solidarietà alle due agenti di Polizia Locale di Latina coinvolte in un grave incidente avvenuto durante un intervento di servizio nel capoluogo pontino all’incrocio tra viale Kennedy e viale Vespucci.
A entrambe le agenti va l’augurio per una pronta e completa guarigione, con un pensiero di vicinanza rivolto alle loro famiglie e a tutto il personale del Comando.
Questo grave episodio, per il quale ci auguriamo che il responsabile possa essere individuato rapidamente, ci ricorda che spesso gli agenti corrono grandi rischi per garantire la legalità e quanto la Polizia sia essenziale per controllare il territorio.
A tutti gli agenti di Polizia Locale del Lazio, che mettono sempre al primo posto il benessere delle comunità, va la nostra gratitudine e riconoscenza.
Lo dichiara l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia Locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.