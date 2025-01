Regimenti: Oltre 373mila euro per videosorveglianza Comuni reatini

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con le risorse stanziate dalla Regione Lazio attraverso i bandi ‘Polizia Locale 4.0’ e ‘Sicurezza in Comune’ molti Comuni della provincia di Rieti hanno ricevuto risorse preziose per migliorare le dotazioni strumentali delle Polizie locali, installare impianti di videosorveglianza e recuperare aree degradate ad alta incidenza criminale.



Lo ha dichiarato Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, nel corso di un incontro presso il Palazzo della Provincia di Rieti, alla presenza, tra gli altri, della Presidente della Provincia Roberta Cuneo, del Prefetto Pinuccia Niglio, degli Assessori del Comune di Rieti Fabio Nobili e Giovanna Palomba, della Consigliera provinciale Alberta Paris, di numerosi Sindaci e Amministratori locali del territorio e rappresentanti delle forze dell’Ordine.

Luisa Regimenti ha concluso:

I Comuni del Reatino beneficeranno in totale di oltre 373mila euro con progetti che saranno realizzati nei Comuni di Magliano Sabina, Casperia, Monteleone Sabino, Posta, Cittaducale, Petrella Salto, Vacone, Poggio Mirteto, Colli sul Velino, Forano, Poggio Bustone, Torri in Sabina, Rocca Sinibalda, Labro, Salisano, Stimigliano, Borgorose, Montebuono, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Nespolo, Rivodutri, Poggio Nativo.

A questi si aggiungono Casperia e Rieti, che avranno accesso al corso professionalizzate per pilota di drone e riceveranno un drone in dotazione, e otto Enti locali che sono stati ammessi al finanziamento dei mezzi strumentali delle Polizie locali che sono Torricella in Sabina, Casperia, Rocca Sinibalda, Posta, Cittaducale, Rieti, Unione dei Comuni della Bassa Sabina e Unione dei Comuni Nova Sabina.

La Giunta Rocca continuerà ad investire sul fronte della sicurezza perché da questa dipendono la qualità della vita e la crescita economica dei territori del Lazio.

Il capoluogo e la provincia reatina stanno crescendo: l’arrivo della Facoltà di Medicina a Rieti e il nuovo Polo della Logistica a Fara Sabina sono novità positive per il territorio che pongono, però, anche una sfida sul fronte della sicurezza.

Per questo il potenziamento del controllo tecnologico e delle Polizie Locali sono fattori cruciali.

La Regione Lazio è pronta a fare la sua parte per aiutare il Prefetto e i Sindaci a potenziare la sicurezza integrata, così come a porre l’attenzione sul carcere di Rieti sul quale anche oggi sono state segnalate numerose criticità dovute soprattutto al sovraffollamento, ben oltre la capienza prevista.