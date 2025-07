Regimenti: Novo Nordisk ad Anagni (FR) opportunità sviluppo territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’investimento della Novo Nordisk ad Anagni, con la nomina del Presidente Francesco Rocca a Commissario governativo per la realizzazione del nuovo sito produttivo dell’azienda danese, è una notizia importante per il territorio che conferma l’attrattività del Lazio verso i grandi investimenti esteri, in particolare in ambito farmaceutico, e la fiducia verso l’operato di questa Amministrazione regionale.

Con due miliardi di investimento, oltre 1.500 nuovi posti di lavoro previsti e la realizzazione di importanti infrastrutture viarie, il nuovo sito sarà un volano di sviluppo non solo per Anagni, ma per tutta la parte nord del frusinate, una boccata d’ossigeno per un territorio che ha bisogno di nuove opportunità di crescita.

Sarà molto importante anche la sinergia che si potrà creare tra l’azienda e imprese, università del Lazio e centri di ricerca con percorsi di formazione avanzati e piattaforme tecnologiche condivise. Continuiamo a lavorare con serietà per portare nel Lazio sempre più occasioni di sviluppo.