Regimenti: In Regione Lazio riunione con le Comunità Montane

Oggi in Regione Lazio si è svolta una riunione con i Commissari straordinari delle 22 Comunità montane alla presenza del Presidente e della Vicepresidente della prima Commissione del Consiglio regionale Flavio Cera e Eleonora Berni, con la quale abbiamo inaugurato un metodo di ascolto e condivisione per arrivare a una legge di riordino che, anche alla luce della norma appena approvata dal Parlamento, rilanci l’azione delle Comunità montane che rappresentano un presidio prezioso per i territori montani e per i cittadini che troppo spesso lamentano la lontananza delle Istituzioni.

Abbiamo affrontato temi cruciali come lo spopolamento, la gestione associata della raccolta rifiuti, la carenza di servizi e di opportunità di lavoro, le difficoltà burocratiche e contabili, il sostegno al turismo e siamo pronti a mettere a disposizione dei Commissari gli strumenti per operare nelle migliori condizioni.

Oggi più che mai dobbiamo essere coscienti che lo sviluppo della Regione Lazio passa anche per lo sviluppo delle montagne, dove si può costruire un futuro di crescita sostenibile e buona amministrazione coniugando tradizione e innovazione.