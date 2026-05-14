Regimenti grata per visita di Papa Leone XIV all’Università La Sapienza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La visita di Papa Leone XIV all’Università La Sapienza è un gesto che onora l’intero sistema universitario del Lazio.

In particolare, siamo orgogliosi che il Santo Padre abbia richiamato l’impegno per il diritto allo studio che da sempre caratterizza l’operato della Giunta Rocca: le parole del Papa ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa e a fare ancora di più per garantire sostegno agli studenti più svantaggiati.

Il Pontefice oggi ha scelto l’Università per lanciare un messaggio universale contro le guerre, la violenza, i rischi della tecnologia e un forte sostegno e incoraggiamento alle nuove generazioni.

La visita del Santo Padre e il suo monito ci ricordano che la principale missione dell’Università è quella di essere un laboratorio di speranza, di confronto, di pace dove le nuove generazioni possono iniziare a costruire un futuro migliore.

Si tratta di un messaggio che gli studenti e le studentesse accorsi numerosi per ascoltarlo porteranno per sempre nel cuore.