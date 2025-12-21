Regimenti e 100Celle Bikers all’Umberto I per doni in pediatria

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi ho accolto una delegazione di 700 motociclisti dell’associazione ‘100Celle Bikers’ al Policlinico Umberto I per una importante iniziativa di beneficenza rivolta ai bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale: 700 uomini e donne che, vestiti da Babbo Natale, hanno portato doni e un momento di serenità e allegria ai piccoli pazienti della struttura.

Forza Italia Roma sarà sempre al fianco di volontari e cittadini che dedicano il loro tempo a portare un sorriso a chi vive momenti complicati: un’occasione preziosa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle patologie pediatriche e sulla necessità di sostenere la ricerca, fondamentale per salvare vite e migliorare la qualità della vita di milioni di persone.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente dei 100Celle Bikers Lorenzo Vastano, alla Vicepresidente Luciana Antonangeli e a tutti i motociclisti volontari per l’iniziativa.