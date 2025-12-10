Regimenti: Da Giunta Rocca impegno per potenziare videosorveglianza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta Rocca, dopo anni di disimpegno, ha fatto tornare la Regione Lazio protagonista sui temi della sicurezza.

Spiace constatare che qualche Presidente di Municipio della Capitale non riconosca questo impegno.

In questi anni abbiamo investito cifre importanti, oltre sette milioni di euro per la sicurezza con i bandi ‘Polizia Locale 4.0’, ‘Sicurezza in Comune’ e ‘Spazi di legalità’, dei quali due milioni di euro per l’installazione di impianti di videosorveglianza e il recupero di aree degradate che, attraverso un avviso pubblico, sono stati destinati a 89 Comuni della Regione.

Per la prima volta abbiamo aperto il bando ai Municipi di Roma, una novità assoluta per questo tipo di finanziamenti.

Abbiamo inoltre approvato il progetto ‘Lazio Sentinel 2030’ che, anche qui con una innovazione, destinerà un milione di euro di fondi europei FESR per il controllo del territorio attraverso nuove tecnologie nei Comuni capoluoghi del Lazio e in due Municipi della Capitale, il Municipio IV e il X, entrambi inseriti nelle strategie territoriali europee.

Ci sarebbe da capire, anche in riferimento alla violenza accaduta nelle ore notturne alla stazione Metro Jonio della Capitale, perché con i fondi governativi del Giubileo e del PNRR, ben più cospicui di quelli regionali, il Comune di Roma non abbia predisposto un piano di installazione di telecamere di videosorveglianza intorno a tutte le stazioni Metro di Roma, troppo spesso teatro di fatti violenti.

Da parte nostra massima volontà di collaborare con qualsiasi Amministrazione per garantire più sicurezza, ma è opportuno che ognuno si assuma le sue responsabilità.