Regimenti condanna oltraggio alla memoria di Pamela Mastropietro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Desidero esprimere ferma condanna per l’oltraggio alla memoria di Pamela Mastropietro compiuto da alcuni balordi in piazza Re di Roma, con lo striscione gettato via, la panchina vandalizzata e i fiori gettati a terra.

Questo gesto offende non solo la memoria di Pamela, ma la coscienza collettiva e mortifica l’impegno dei tanti che sono al lavoro per una società dove la violenza di genere diventi un lontano ricordo.

Il mio auspicio è che gli autori vengano presto individuati e sanzionati e che, magari anche grazie a un programma di rieducazione, possano comprendere la gravità del gesto e l’importanza di coltivare la memoria delle tante donne uccise per mano di un uomo.

Alla madre di Pamela, Alessandra Verni, rivolgo un affettuoso abbraccio e la piena solidarietà per il vile e insensato gesto.

Come ho sempre fatto nel corso della mia attività professionale di medico legale, seguendo molti casi di giovani donne uccise da uomini violenti e spietati, e nell’attività politica, continueremo a tenere alta l’attenzione, insieme al Presidente Francesco Rocca e ai colleghi della Giunta, sul tema della violenza di genere e a mettere in atto ogni iniziativa utile per sconfiggere la cultura della violenza e della sopraffazione che è alla base anche di gesti odiosi come questo di Re di Roma.