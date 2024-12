Regimenti: Con nuovo Punto Europa, Velletri più vicina a UE

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

I nuovi sportelli, che con il Progetto Europa in Comune della Regione Lazio sono stati potenziati con adeguata pubblicizzazione e la possibilità di avere a disposizione un tirocinante del Master in Europrogettazione dell’Università Sapienza, forniranno un prezioso servizio di orientamento e informazione sulle opportunità di finanziamento offerte dai fondi europei, nazionali e regionali.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

L’Assessore Luisa Regimenti ha concluso:

A oggi, abbiamo 57 Punti Europa in Comune nei Comuni del Lazio e 52 Punti Europa presso associazioni e realtà territoriali: oltre 100 presidi informativi in tutta la Regione che mi auguro possano aumentare ancora.

Ringrazio l’Ufficio Europa della Regione Lazio per il lavoro svolto e il Sindaco di Velletri Ascanio Cascella e tutta l’Amministrazione comunale per aver creduto in questo progetto: sempre più Enti locali stanno comprendendo che le risorse messe a disposizione da Bruxelles possono fare la differenza per promuovere sviluppo e crescita sui territori.