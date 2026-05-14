Regimenti: Bene via libera a legge delega riordino Polizia Locale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il primo via libera della Camera alla legge Delega sul riordino della Polizia Locale è sicuramente un dato positivo, considerando che un intervento organico sul settore è atteso da 40 anni.

La legge attuale non risponde più alle competenze che negli anni le Polizie locali hanno acquisito: compiti anche di grande responsabilità che vanno dal controllo del territorio al contrasto del degrado urbano, fino alle attività di Polizia Giudiziaria e a quelle legate alla sicurezza integrata.

Alcune misure previste nella legge delega, come il riconoscimento della specificità, le nuove regole sul porto d’armi e l’introduzione di dispositivi di tutela dell’incolumità del personale, vanno sicuramente nella giusta direzione.

L’auspicio è che si trovino le risorse adeguate per dare concretezza a queste importanti novità.

Per la Giunta Rocca il rilancio delle Polizie locali è una priorità: con nuove norme in grado di garantire la certezza delle funzioni con tutele coerenti e grazie agli oltre 4 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per potenziare le dotazioni strumentali, avremo degli uomini e delle donne delle Polizie Locali del Lazio ancora più attrezzati per rispondere alle esigenze di sicurezza e di legalità delle comunità locali.