Regimenti: Bene investimenti Regione Lazio al San Camillo di Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Accogliamo con grande favore il lavoro di ammodernamento che la Regione Lazio sta portando avanti nell’Ospedale San Camillo – Forlanini, una delle eccellenze della Capitale, che oggi grazie all’importante investimento della Pisana di 80 milioni di euro sta cambiando volto.

Con l’inaugurazione di tre nuove sale operatorie, l’acquisto di macchinari di ultima generazione, un nuovo reparto di terapia sub intensiva e camere a pressione controllata, l’Ospedale sarà in grado di svolgere più prestazioni, più interventi, più trapianti e di migliorare la sicurezza delle cure.

Una buona notizia per i cittadini che si servono delle prestazioni dell’Ospedale, che copre un quadrante particolarmente vasto della Capitale, e per i professionisti sanitari che operano nella struttura, come il direttore del Dipartimento interaziendale Trapianti, Giuseppe Maria Ettorre, e tanti altri medici e chirurghi di fama nazionale e internazionale.

Un ringraziamento al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per l’attenzione mostrata verso il nosocomio romano e al Direttore generale Angelo Aliquò per il lavoro sin qui svolto: un segno tangibile che con il buongoverno del centrodestra il diritto alle cure e la sanità sono tornati centrali a Roma e nel Lazio.