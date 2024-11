Regimenti al convegno sulla violenza di genere in Giunta Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Per fermare la violenza sulle donne bisogna agire su tre fronti: prevenzione, sicurezza e educazione.

Per questo oggi abbiamo riunito in Regione Lazio rappresentanti istituzionali, esponenti delle Forze dell’Ordine e del mondo delle professioni davanti a una platea composta prevalentemente da ragazzi delle scuole: è dai più giovani che deve partire il cambiamento che vogliamo.

Nel ribadire la necessità di una grande alleanza tra istituzioni, Forze dell’ordine e società civile affinché si possa agire in sinergia, ho voluto ringraziare in particolare il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per l’attenzione che sta ponendo sul tema: garantire sostegno e sicurezza alle donne che vogliono uscire dal tunnel della violenza significa far crescere le denunce e fermare quel circolo vizioso che, purtroppo, spesso si conclude con le tragedie che riempiono le cronache.

Usiamo ogni strumento, a partire dalle nuove tecnologie, per assicurare libertà e speranza alle donne.