Regime forfettario: come funziona, quando conviene, quali i limiti

Riferimenti normativi: Art. 1, co. 54, lett. a), L. n. 190/2014, Art. 57 e 85 del DPR 917/86 per le imprese, e art. 54 del DPR 917/86 per i professionisti

Il regime forfettario è un regime semplificato per la determinazione del reddito imponibile.

Non si possono scaricare i costi, ma sui ricavi si prende in considerazione una percentuale imponibile.

Su questo importo si applica un’imposta sostitutiva, che è del 5% per le nuove partite IVA, per la durata massima di 5 anni, e del 15% dal sesto anno in poi.

Chi compie questa scelta determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata, come dal seguente documento: allegato n. 2 – pdf alla legge n. 145/2018.

Ad esempio, applicando questi criteri, un commercialista che ha conseguito ricavi per euro 50.000 consultando il precedente allegato rileva il suo coefficiente, che è del 78%.

Ricavi 50.000,00 Coefficiente 78% Imponibile 39.000,00 Imposta 5% 1.950,00 Imposta 15% 5.850,00

Dunque, se è una nuova partita IVA, una cosiddetta Start up, pagherà per il 5% per 5 anni, ovvero, come dall’esempio 1.950,00 euro.

Se, invece, è una partita IVA già iniziata da più di 5 anni, pagherà per il 15%, sempre nell’esempio precedente 5.850,00 euro.

La soglia per usufruire del regime forfettario è di €.85.000. Il precedente importo di 65.000 euro è, infatti, stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023 Legge n. 197/2022.

Quindi, se si supera tale soglia non si può usufruire del regime forfettario. In ogni caso, se si supera tale limite durante l’anno, per l’anno successivo si passa a quello ordinario.

Attenzione, però, a due limiti ulteriori.

Il primo. Se si supera il limite di 100.000 euro si passa in ordinario immediatamente; dunque, nello stesso anno in cui si è sforato e non più l’anno successivo.

Per cui, ricapitolando se si supera il limite, da 85.000 fino a 100.000 euro, si passa all’ordinario l’anno successivo; se, invece ,si supera il limite di 100.000 euro tale passaggio avviene nell’anno in corso.

Il secondo. Nel caso di esercizio dell’attività per periodi inferiori all’anno, i ricavi conseguiti o i compensi percepiti riparametrati.

Esempio.

Se si inizia l’attività il 01/06/2026, fino al 31/12/2026 sono 213 giorni. In questo caso bisogna prendere il limite di 85.000 e dividerlo per 365 giorni. Otterremo una cifra di 232,88 euro al giorno.

Per ottenere il nuovo tetto massimo bisogna moltiplicare questo coefficiente giornaliero per i 213 giorni di attività. Ne consegue che 49.602,73 euro sono il limite da non superare per un’attività che va dal 01/06/2026 al 31/12/2026

Il ragguaglio va fatto a giorni e non a mesi.

Per non sbagliare, basta applicare questa semplice formula di calcolo:

85.000, moltiplicato i giorni di attività, diviso 365.

Nel nostro esempio precedente abbiamo fatto proprio questo: 85.000×213/365=49.602,00

Attenzione l’Agenzia delle Entrate, in applicazione rigorosa del principio di cassa, in caso di somme erroneamente incassate, nel richiamare l’art. 1, co. 54, lett. a), L. n. 190/2014, ha ritenuto che, in assenza di disposizioni normative in senso contrario, tali somme vanno computate anche se restituite l’anno successivo. Pertanto, in caso di incasso erronei è necessario restituirli nell’anno se non vogliamo che siano tassati.

I contributi sono l’unica tipologia di spesa ammessa in deducibilità per i forfettari, gli altri oneri non sono ammessi. I contributi previdenziali versati nell’anno saranno interamente deducibili dal reddito imponibile, prima di calcolare l’imposta sostitutiva dovuta.

Ricordiamo che il reddito imponibile si calcola moltiplicando il fatturato lordo per il coefficiente di redditività e sottraendo i contributi INPS o della cassa professionale.

Quando conviene aderire al regime forfettario?

Bisogna fare i calcoli, non sempre è conveniente. Ad esempio, per i bar e ristoranti che hanno l’IVA al 10%, ci sarà sempre il credito IVA da compensare ed è quindi quasi sempre sconsigliabile.

Come è preferibile non aderire per chi ha i dipendenti e, comunque, per chi ha un coefficiente di guadagno inferiore alla differenza tra 100 e il coefficiente di redditività.

Di seguito troviamo le istruzioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate.