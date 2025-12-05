ReggiaCard2026 è in arrivo

Dal 10 dicembre in vendita gli abbonamenti alla Reggia di Caserta per l’anno nuovo. Per Natale regala l’accesso alla Meraviglia!

Riceviamo e pubblichiamo.

ReggiaCard2026 ti aspetta. L’abbonamento è disponibile da giovedì 10 dicembre sia online, sulla piattaforma TicketOne, sia in biglietteria, in piazza Carlo di Borbone.

ReggiaCard2026 è la fidelity card del Museo del Ministero della Cultura che consente l’accesso dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Con l’abbonamento è possibile visitare il Complesso vanvitelliano in ogni giorno di apertura: inclusi Palazzo reale, Parco reale e Giardino Inglese.

Ingresso libero anche alle mostre in corso in Gran Galleria e negli spazi dedicati, alle iniziative di valorizzazione, ai concerti in Cappella Palatina, alle performance e alle aperture straordinarie.

Anche per quest’anno sono quattro le tipologie di ReggiaCard2026:

Venere, al prezzo di € 35, per i visitatori che hanno tra i 18 e i 30 anni;

Ercole, al prezzo di € 50, per i visitatori che hanno tra i 31 e i 64 anni;

Atlante, al prezzo di € 35, per i visitatori che hanno oltre 65 anni;

Leoni, al prezzo di € 80, per due persone.

Abbonandosi a ReggiaCard2026, inoltre, si può ricevere la newsletter con tutte le novità del Museo e si beneficia di offerte riservate dai concessionari e partner della Reggia di Caserta con scontistiche dedicate.

L’acquisto in biglietteria dà diritto alla card plastificata come gadget collezionabile. Per tutto il periodo natalizio ReggiaCard2026 sarà acquistabile in sede con un’esclusiva confezione regalo, ideale per un originale cadeau delle feste.

Vendita in sede presso la biglietteria di Carlo di Borbone:

dal 10 al 24 dicembre, lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 18:00; mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00;

dal 25 dicembre al 6 gennaio, dalle 15:00 alle 18:00;

dal 7 gennaio al 28 febbraio, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

Dulcis in fundo: acquistando subito l’abbonamento ReggiaCard2026 si potrà usarlo già nel mese di dicembre 2025!

Tutti i dettagli dell’abbonamento ReggiaCard2026 sono sul sito istituzionale del Museo al seguente link https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/reggiacard/