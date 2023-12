Reggia Portici, Quartetto Espresso chiude Oltre il giardino – indoor

‘Luci e ombre. Napoli in musica tra ‘800 e ‘900’ in programma il 10 dicembre nella Sala della Flora

Domenica 10 dicembre, ore 18:00, nella splendida cornice della Sala della Flora del Palazzo Reale di Portici (NA), il Quartetto Espresso chiude l’edizione indoor della rassegna ‘Oltre il giardino’ con il concerto ‘Luci e ombre. Napoli in musica tra ‘800 ‘900’.

Il gruppo campano, formato da Valeria Longo, voce, Vincenzo Valentino, pianoforte, Emilio Merola (clarinetto, e Artan Tauzi, violoncello, rende omaggio alla canzone classica napoletana rivisitandola in chiave cameristica.

Per info e prenotazioni:

3470963808 oppure oltreilgiardinobotteghino@gmail.com.

Costo del biglietto unico 15 euro, parcheggio gratuito all’interno della Reggia in via Università 100, Portici.

‘Oltre il giardino – indoor’ è un progetto creato da Mario Gelardi in collaborazione con l’associazione BLab, per l’organizzazione di Idee fuori scena e la supervisione di Ileana Bonadies, realizzato in sinergia con il nuovo teatro Sanità, il MUSA – Musei della Reggia di Portici e il Dipartimento di Agraria e gode del patrocinio del Comune di Portici.

‘Luci e ombre. Napoli in musica tra ‘800 e ‘900’ ripropone i grandi classici della canzone partenopea del XIX e XX secolo reinterpretandoli secondo l’estetica e gli stilemi della musica da camera. Il pubblico sarà immerso nella bellezza e nella storia di Napoli, attraverso i marmi e le opere della Sala Flora e attraverso le note della tradizione musicale rivisitata dal Quartetto Espresso.

Dalla vivacità di ‘E spingule francese alla tragicità di Vierno, i testi e le melodie originali, impreziositi da arrangiamenti cameristici inediti, ripercorrono luci e ombre della storia della città, narrando di un tempo passato in cui anche le sofferenze, conseguenti a guerre, epidemie e povertà, sono state sublimate in capolavori eterni.

Sul lavoro che il quartetto svolge, la cantante Valeria Longo dice: