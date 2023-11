Reggia di Portici: II appuntamento ‘Oltre il giardino – indoor’

‘Cunti dell’uerco. Ovvero storie del maschio nella narrativa napoletana’ in scena il 26 novembre nella Sala della Flora

Secondo appuntamento con la rassegna ‘Oltre il giardino – indoor’, il progetto creato da Mario Gelardi in collaborazione con l’associazione BLab, per l’organizzazione di Idee fuori scena e la supervisione di Ileana Bonadies, e realizzato in sinergia con il nuovo Teatro sanità, il MUSA – Musei della Reggia di Portici e il Dipartimento di Agraria, con il patrocinio del Comune di Portici.

Dopo lo spettacolo inaugurale di ottobre, a debuttare in prima assoluta nella Sala della Flora della monumentale Reggia vesuviana, via Università 100, Portici (NA), domenica 26 novembre, alle ore 18:00, ‘Cunti dell’uerco. Ovvero storie del maschio nella narrativa napoletana’, per la drammaturgia di Ciro Burzo e la regia di Gennaro Maresca, anche in scena insieme con Carlo Geltrude.

Nella favolistica e nella narrativa campane è assodata la potenza maschiocentrica: che sia un principe o un orco, la donna, come da copione, diventa oggetto, capro espiatorio, schiava del desiderio, pedina di un gioco i cui protagonisti sono inevitabilmente maschili.

Fatta eccezione per le novelle boccaccesche, in cui diverse eroine impongono scelte e manovrano i giochi, altrove la linea del tempo e lo scorrere degli eventi è quasi sempre affidata all’uomo.

Nell’era contemporanea si assiste a una triste e purtroppo scontata continuità, con la macabra differenza che vede spettacolarizzata la realtà del femminicidio.

‘Cunti dell’uerco’ si propone di aprire un varco di riflessione tra l’antico e il moderno, tra canti e cunti, favole antiche e orridi racconti; elogio di una oralità persa ma, ancora una volta, unico baluardo di contatto con la realtà.

Nonché occasione per affidare all’Arte, e al teatro in particolare, il valore di una presa di posizione e di una assunzione di consapevolezza, così come i più recenti fatti di cronaca impongono di fare, allo scopo di costruire, sviluppare, nutrire nuovi modi di pensare, agire, relazionarsi all’altro.

Costo biglietto unico:

15 euro

Prenotazioni:

oltreilgiardinobotteghino@gmail.com

347-0963808

Parcheggio gratuito all’interno della Reggia