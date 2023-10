Reggia di Portici: al via rassegna ‘Oltre il giardino – indoor’

Dal 22 ottobre parte nei saloni della Reggia di Portici, con cadenza mensile, la rassegna di teatro e musica firmata da Mario Gelardi in collaborazione con l’associazione BLab, in sinergia con il nuovo teatro Sanità, il MUSA e il Dipartimento di Agraria

Dopo il successo dell’edizione estiva, che ha visto abitare con spettacoli site-specific i bellissimi spazi verdi dell’Orto botanico della Reggia di Portici, torna ‘Oltre il giardino’ in un’edizione indoor.

A partire da domenica 22 ottobre, per tre appuntamenti a cadenza mensile, saranno le stanze e gli ambienti interni dello storico palazzo reale vesuviano, via Università 100, Portici (NA) a ospitare tre spettacoli differenti – di cui uno al suo debutto assoluto – pensati appositamente per la rassegna.

Il progetto, creato da Mario Gelardi in collaborazione con l’associazione BLab, per l’organizzazione di Idee fuori scena e la supervisione di Ileana Bonadies, è realizzato in sinergia con il nuovo Teatro sanità, il MUSA – Musei della Reggia di Portici e il Dipartimento di Agraria e gode del patrocinio del Comune di Portici.

Si parte domenica 22 ottobre, con due repliche rispettivamente alle 17:45 e alle 19:15, con la messinscena itinerante ‘Biografie di artisti sconosciuti’, un progetto di Mario Gelardi, che ne cura anche la regia, scritto da Elvira Buonocore, Michele Brasilio, Marina Cioppa, Davide Pascarella e Domenico Salierno, con Michele Brasilio, Gaetano Migliaccio, Enrico Pacini, Giovanna Sannino, Chiara Vitiello.

Un viaggio nelle vite di sei artisti che hanno sfiorato la fama senza conquistarla veramente. Vite che non sono mai diventate protagoniste e che hanno sempre e soltanto affiancato grandi artisti che gli correvano a fianco. Storie possibili e sconosciute tanto da sembrare inverosimili ma prova di quanto la musica, la poesia, il teatro e la scultura possano cambiare la vita.

Si prosegue domenica 26 novembre alle ore 18:00 nella Sala della Flora, con la prima di ‘Cunti dell’uerco. Ovvero storie del maschio nella narrativa napoletana’, per la drammaturgia di Ciro Burzo e la regia di Gennaro Maresca, anche in scena insieme con Carlo Geltrude.

Nella favolistica e nella narrativa campane è assodata la potenza maschiocentrica: che sia un principe che sia un orco, la donna, come da copione, diventa oggetto, capro espiatorio, schiava del desiderio, pedina di un gioco i cui protagonisti sono inevitabilmente maschili.

Senza dimenticare le dovute eccezioni delle novelle boccaccesche, in cui diverse eroine impongono scelte e manovrano i giochi, la linea del tempo e lo scorrere degli eventi è quasi sempre affidata all’uomo. Nell’era contemporanea si assiste a una triste e purtroppo scontata continuità, con la macabra differenza che vede spettacolarizzata la realtà del femminicidio.

I ‘Cunti dell’uerco‘ si propone di aprire un varco di riflessione tra l’antico e il moderno. Un excursus scenico tra canti e cunti, con favole antiche e orridi racconti al centro; l’elogio a una oralità persa ma che può essere, ancora una volta, l’unico baluardo di contatto con la realtà.

A chiudere, domenica 10 dicembre alle ore 18:00, ospiti sempre della Sala della Flora, il concerto Luci e ombre. Napoli in musica tra ‘800 e ‘900, con alla voce Valeria Longo, al pianoforte Vincenzo Valentino, al clarinetto Emilio Merola e al violoncello Mauro Fagiani.

Il Quartetto Espresso ripropone i più grandi classici della canzone partenopea del XIX e XX secolo reinterpretandoli secondo l’estetica e gli stilemi della musica da camera. Dalla vivacità di ‘Spingule francese’ alla tragicità di ‘Vierno’, i testi e le melodie originali, impreziositi da arrangiamenti cameristici inediti, ripercorrono luci e ombre della storia di Napoli narrando di un tempo passato in cui anche le sofferenze conseguenti a guerre, epidemie e povertà sono state sublimate in capolavori eterni.

Informazioni

Costo biglietto unico: €15,00

Prenotazioni: oltreilgiardinobotteghino@gmail.com – 347-0963808

Parcheggio gratuito all’interno della Reggia