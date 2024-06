Reggia di Caserta: visite speciali per scoprire gli Appartamenti reali

Ogni giorno, per tutta l’estate, alle ore 9:30 e alle 12:00 i percorsi di visita in italiano per gruppi

Alla Reggia di Caserta è possibile rivivere il sogno di re Carlo di Borbone trasformato in realtà grazie all’estro di un architetto geniale: Luigi Vanvitelli.

Ogni giorno, alle 9:30 e alle 12:00, sono previste, infatti, delle visite educative programmate di gruppo in lingua italiana agli Appartamenti Reali, della durata di circa un’ora e mezza, al costo di 10 euro a persona, non incluso nel costo del biglietto di ingresso, per un massimo di 20 partecipanti.

I percorsi a cura degli operatori dei servizi educativi di Opera Laboratori, con le stesse modalità, sono disponibili anche tutti i sabati alle ore 11:30 con visite in lingua inglese.

I percorsi speciali alla scoperta degli Appartamenti Reali si attiveranno con un minimo di 4 partecipanti.

È possibile prenotare scrivendo a caserta@operalaboratori.com oppure chiedere la disponibilità direttamente in loco. Ricordiamo che gli orari di visita sono dalle 8:30 alle ore 19:30, ultimo ingresso alle 18:15.

La visita al Parco Reale e al Giardino Inglese non è inclusa nel percorso e può essere effettuata in autonomia o con il supporto dell’audioguida.

L’intento dell’iniziativa è quello di accompagnare per tutta l’estate i visitatori e potergli offrire un’immersione nel Palazzo Reale che, dall’inizio dei lavori il 20 gennaio del 1752 domina il Parco con i suoi 45mila metri quadrati di superficie e le sue 1.200 stanze. Il Palazzo Reale di Caserta è tra le dimore reali più prestigiose d’Europa, sintesi perfetta delle arti.

Ricordiamo che al termine della visita guidata sarà possibile accedere, con lo stesso biglietto del Palazzo Reale, anche alla mostra ‘Visioni’, che fino al 13 ottobre arricchisce i nuovi spazi della Gran Galleria.

I progetti ‘Attraversamenti’ di Luciano D’Inverno e ‘Genius et Loci – La drammaturgia dello sguardo’ di Luciano Romano raccontano l’opera, il genio creativo e l’ingegno illuminato di Luigi Vanvitelli.

La mostra è visitabile nei giorni di apertura del Museo, dalle 8:30 alle 19:30 con ultimo accesso alle 18:30. Chiusa nelle giornate di gratuità.

L’accesso è consentito ai titolari delle diverse tipologie di biglietto Parco+Appartamenti e Appartamenti e di abbonamento ReggiaCard 2024.