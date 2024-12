Reggia di Caserta aperta anche mattina del 24 e del 31 dicembre 2024

Il Palazzo reale schiuderà le sue porte dalle 9:30 alle 13:00, con ultimo accesso alle 11:15

La Reggia di Caserta aperta anche la mattina del 24 e del 31 dicembre.

Il Museo del Ministero della Cultura effettuerà due aperture straordinarie di martedì, giorno di ordinaria chiusura settimanale, per far vivere ai propri pubblici la magia dell’atmosfera natalizia alla corte dei Borbone.

Il 24 e il 31 dicembre, il Palazzo reale schiuderà le sue porte dalle 9:30 alle 13:00, con ultimo accesso alle 11:15.

L’istituto del Ministero della Cultura, consapevole del suo ruolo di grande attrattore culturale e turistico per tutto il territorio casertano e campano, ha scelto di investire, attraverso il Piano di Valorizzazione 2024, in un periodo di grande potenzialità per le strutture ricettive e di accoglienza favorendone l’indotto.

L’offerta culturale della Reggia di Caserta per le due mattine di Vigilia include la meraviglia dell’intero percorso degli Appartamenti reali con le Sale Vanvitelli; la mostra ‘La Corona di Re Carlo di Borbone’, che ospita la fedele riproduzione della corona realizzata dal Centro Orafo il Tarì; la Sala Lucio Amelio, dedicata al gallerista napoletano ideatore della collezione ‘Terrae Motus’.

Sarà, inoltre, aperta la grande mostra ‘Metawork’ di Michelangelo Pistoletto al secondo piano della Gran Galleria, prodotta dal Museo Reggia di Caserta e da Opera Laboratori, in collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Galleria Continua.

Chiusi il Teatro di Corte, il Parco reale e il Giardino Inglese.

Il biglietto per le mattine del 24 e del 31 dicembre, acquistabile già adesso in biglietteria in sede in piazza Carlo di Borbone e online sulla piattaforma TicketOne, ha un costo di 12 euro, +1 euro di prevendita sul web.

Riduzioni e gratuità come per legge.

Gli abbonati ReggiaCard accedono senza bisogno di prenotazione.