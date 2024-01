Reggia di Caserta: 4 febbraio 2024 è Domenica al Museo

Biglietto gratuito per visitare le meraviglie del Complesso vanvitelliano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Reggia di Caserta.

Il 4 febbraio è Domenica al Museo. Gli Appartamenti Reali e il Parco Reale, Giardino inglese chiuso, saranno visitabili con biglietto gratuito.

La Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che ha istituito una giornata di ingresso gratis nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese.

Saranno aperti Appartamenti Reali, gruppi di max 20 persone, e il Parco Reale. Chiusi le Sale Vanvitelli, le mostre ‘Nino Longobardi alla Reggia di Caserta’ e ‘Le pietre e la Reggia: da Apricena a Caserta’, il Giardino Inglese e il Teatro di Corte.

Per la giornata di gratuità del 4 febbraio, come di consueto, una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l’altra a quella in sede. I titoli di accesso saranno disponibili su TicketOne dalla mattinata del 29 gennaio fino ad esaurimento.

In sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8:30 del 4 febbraio fino a termine della disponibilità. Tutti i visitatori, anche i minori, devono essere muniti di titolo di accesso.

Il visitatore, già in possesso del titolo, dovrà recarsi al cancello centrale di piazza Carlo di Borbone oppure a quello di corso Giannone nell’orario indicato sul proprio ticket.

Non è possibile, infatti, accedere al Complesso vanvitelliano in orario differente da quello riportato sul biglietto. La fascia oraria è relativa all’entrata, dall’esterno, alla Reggia di Caserta.

Al cancello dovrà essere esibito, in formato cartaceo oppure dal proprio smartphone, il codice a barre del proprio titolo. Non è consentito riaccedere al Complesso vanvitelliano una volta usciti.

Il biglietto viene, infatti, annullato. È possibile che per visitare gli Appartamenti Reali sia, in alcuni orari, necessario attendere nuovamente in fila.

Al fine di migliorare la gestione dei flussi, verranno create due file distinte: l’una per i possessori del biglietto ‘Solo Parco’, l’altra per quelli del biglietto ‘Parco+Appartamenti’.

Per una migliore gestione del flusso dei visitatori, in considerazione della contrazione degli orari di apertura del Parco reale, i possessori del biglietto Parco+Appartamenti dovranno visitare prima gli Appartamenti e poi il Parco nelle fasce orarie di accesso comprese tra le 8:30 e le 13:00; prima il Parco e poi gli Appartamenti dalle 13:00 fino all’orario di chiusura del Museo verde.

Si suggerisce di consultare gli orari di apertura e chiusura del Museo:

Appartamenti Reali dalle 8:30 alle 19:25 con ultimo accesso alle 18:15;

Cappella Palatina dalle 8:30 alle 18:15 con ultimo accesso alle 18:10;

Parco Reale dalle 8:30 alle 16:30 con ultimo accesso alle 15:30.

Si invitano tutti i visitatori al massimo rispetto del patrimonio museale e al rigoroso rispetto del regolamento di visita che è possibile consultare sul sito istituzionale del Museo.