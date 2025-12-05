Reggia di Carditello, apre il Villaggio delle tradizioni natalizie

Al via ‘Natale a Carditello’, dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026, nel segno delle rievocazioni storiche e della valorizzazione dei prodotti tipici

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Real Sito di Carditello rinasce e, in occasione delle festività natalizie, torna ad essere la Reale Delizia concepita dall’illuminata dinastia borbonica.

Si alza il sipario sulla VI edizione di ‘Natale a Carditello’ – in programma dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 – con tanti eventi gratuiti e aperti ai visitatori, nel segno delle rievocazioni storiche con auto e cavalli, e della valorizzazione dei prodotti enogastronomici a km zero.

Continua, dunque, il percorso virtuoso già intrapreso dalla Fondazione Real Sito di Carditello – grazie alla partnership istituzionale con Coldiretti Caserta – con numerose attività e il Villaggio delle Tradizioni locali destinato a promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio, nell’ambito del ricco programma di Natale.

Il Presidente della Fondazione, Maurizio Maddaloni, afferma:

Una importante iniziativa che abbiamo fortemente voluto e che rinnova lo spirito natalizio dei nostri tempi, ma soprattutto riafferma l’antica vocazione di Carditello come fattoria agricola sperimentale. Un nuovo capitolo per voltare pagina e raccontare il presente e il futuro della Reggia borbonica che, solo pochi anni fa, sembrava condannata ad un destino inevitabile: restare una discarica a cielo aperto e un sito da sfregiare nell’indifferenza delle istituzioni. La sfida ambiziosa è coniugare cultura e turismo per diventare un vero e proprio hub sociale, agricolo ed economico, grazie anche alle numerose collaborazioni istituzionali intraprese. Ringrazio, dunque, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Centro di incremento ippico della Regione Campania, Coldiretti Caserta, Diocesi di Aversa e di Caserta, Arcidiocesi di Capua, Parlamento Studentesco Territoriale e Napoli Racing Show per il sostegno.

Una occasione per incontrare le aziende locali e degustare i prodotti della Terra di Lavoro nei quattro corner di ‘Campagna Amica’ allestiti a Carditello, già a partire dal prossimo weekend: ortofrutticolo, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Melannurca IGP; angolo del casaro, con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP; olio extravergine di oliva EVO e vino, con l’APROL Campania che curerà il laboratorio dedicato e le degustazioni di Cantine Magliulo e Vigne Chigi, organizzate direttamente dai sommelier dell’AIS.

Il Villaggio delle Tradizioni locali a Carditello è una iniziativa finanziata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con decreto del Ministro numero 410789 del 4 agosto 2023 per la concessione di contributi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche per l’anno 2025.

Un cartellone particolarmente ricco per grandi e piccini: dal Villaggio delle Tradizioni locali agli stand dedicati all’arte presepiale; dalla tappa della manifestazione motoristica Napoli Racing Show del patron Enzo Rivellini, con la sfilata di auto storiche e moderne, al ritorno dei Cavalli Persano, grazie alla partnership con il Centro di incremento ippico della Regione Campania; dalle visite accompagnate all’apertura straordinaria delle Scuderie reali; dall’artigianato natalizio alle degustazioni dei prodotti tipici. E non solo.

In particolare, domenica 7 dicembre alle ore 11:00, il Real Sito di Carditello ospiterà la tappa del Napoli Racing Show – con il Concorso d’Eleganza legato alla Mille Miglia della Magna Grecia e una selezione di auto storiche e moderne che sfileranno davanti al pubblico, contendendosi il Premio ‘Best of the Show’, per le vetture fino all’anno 2000, e il Premio ‘Best of the Show’, per le vetture dal 2001 ad oggi, e un incontro dedicato al Cavallo Persano. Un ritorno a casa per il ‘Cavallino Rampante’ delle Ferrari, che raffigura proprio la razza reale allevata dai Borbone a Carditello.

Ad impreziosire il programma, martedì 16 dicembre alle ore 9:00, la tradizionale Preghiera per la Pace con le Diocesi di Aversa e di Caserta, Arcidiocesi di Capua e Parlamento Studentesco Territoriale.

Un modo per riflettere sul significato del Natale come tempo di speranza, solidarietà e responsabilità verso la nostra comunità.

Il Presidente di Coldiretti Caserta, Enrico Amico, spiega:

Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito ad essere presenti nella prestigiosa cornice della Reggia di Carditello con i produttori della zona e tanti esperti del settore. Sarà allestito un vero e proprio melaio per spiegare il percorso di maturazione che conduce la mela dall’albero al consumatore. Altro momento importante, domenica mattina, quando sarà presente uno dei casari più famosi della Campania, che si cimenterà nella lavorazione dal vivo del prodotto in presenza del pubblico.

Previsti anche alcuni momenti dedicati alla valorizzazione delle arti e della cultura, attraverso spettacoli teatrali e laboratori creativi – in collaborazione con La Mansarda Teatro dell’Orco, FDA Event Creator, MIRARTE, Ditirambo e Danzando nel Tempo – ed esibizioni musicali, sabato 13 dicembre alle ore 19:00, con i Blue Stuff, in collaborazione con i Comuni di Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro, e, domenica 14 dicembre alle ore 19:00, con il concerto pianistico ‘Geisha – L’Anima della Seta’ del maestro Ivana D’Addona, degustazioni di tè ed esposizione di bonsai e Ikebana.

Programma integrale