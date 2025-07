Regata d’altura o costiera? Scegli percorso alle ‘Regate delle Isole’

Iscrizioni aperte fino al 30 agosto

Un evento aperto a tutti, informale, festoso e adatto alle famiglie che desiderano ritrovarsi per concludere la stagione velica estiva.

Tutto questo è la seconda edizione delle ‘Regate delle Isole’, competizione velica organizzata dal Porto Maurizio Yacht Club di Imperia dall’11 al 13 settembre 2025 in collaborazione con il Circolo Velico Capo Verde e la classe italiana Mini 650.

Il concentramento della flotta, sono già 32 gli scafi iscritti, avverrà presso il Molo San Lazzaro di Imperia Porto Maurizio, dove verrà allestita la logistica e l’accoglienza per armatori ed equipaggi.

Da qui le imbarcazioni partiranno per competere in uno dei tre percorsi previsti:

• Imperia – Gallinara – Imperia, 30 miglia, AIVE/CIM, Classi Libera e Gran Crociera;

• Imperia – Giraglia – Imperia, 160 miglia, AIVE/CIM, IRC e ORC per 2 e per tutti;

• Imperia – Gallinara – Gorgona – Giraglia – Imperia, 220 miglia, solo Mini 6.50, ultima tappa del Campionato Italiano.

Dunque diverse possibilità, adatte a chi vuole regatare solo in giornata, oppure vivere anche l’esperienza della navigazione notturna fino in Corsica e ritorno o competere a livello professionale passando in prossimità di tre isole.

Le imbarcazioni iscritte verranno ospitate gratuitamente a Imperia dal 31 agosto al 15 settembre.

La ‘Regate delle Isole’ si svolgerà con la disponibilità del Marina di Imperia ed il patrocinio della Città di Imperia, Regione Liguria ed è riconosciuto evento ufficiale di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.

Vele d’Epoca, Classe Libera e Gran Crociera

L’iscrizione sarà aperta a tutte le imbarcazioni con Certificato di Stazza ORC, IRC, Vele d’Epoca e Classiche, con certificato CIM, Classe Libera e Gran Crociera, con certificato ORC. Ammessa la partecipazione di una barca in due classi.

Per le barche già convenute a Imperia in occasione della 26esima edizione delle Vele d’Epoca di Imperia, la ‘Regate delle Isole’ può rappresentare il miglior pretesto per proseguire la propria permanenza nel ponente ligure grazie alla possibilità di sostare gratuitamente all’ormeggio a partire dal 31 agosto e fino al 15 settembre.

Tra le barche classiche che prenderanno parte alla regata Ojalà II, 1973, Pilgrim, 1971, Sandra,1972, Greylag, 1932, Resolute Salmon, 1976, Penelope, 1965, e anche Crivizza del 1966 timonata da Gigi Rolandi, il Presidente dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca.

Chiunque manifesti interesse ad iscriversi può inviare una mail preventiva a info@pmyc.it, con il nome della barca, una fotografia e il numero velico.

Il termine ultimo per le iscrizioni è comunque fissato entro il 30 agosto 2025.

La presenza della Marina Militare

Dopo le numerose partecipazioni in quasi tutte le manifestazioni del Mar Tirreno, anche la Marina Militare non mancherà alla seconda edizione della ‘Regate delle Isole’.

Nel sessantesimo anno dal varo sarà presente sulla linea di partenza il 12 metri Penelope, un classe ‘Palinodie’ costruito in legno nel 1965 presso l’Arsenale della Marina Militare della Spezia su progetto degli statunitensi Sparkman & Stephens.

Fa parte di una serie di 4 barche quasi gemelle, che comprende Nausicaa, Calypso e Galatea, realizzate tra quell’anno e il 1969. Dopo un restauro compiuto nel 2013 presso il Cantiere Navale Del Giudice dell’isola di Caprera, Penelope è stata destinata alla Sezione Velica della Marina Militare della Spezia.

Con il passare delle stagioni ha rappresentato in più occasioni Marivela, lo Sport Velico della Marina Militare, SVMM, che, attraverso 13 Sezioni Veliche sparse in tutta Italia, gestisce e coordina l’attività formativa e regatistica del personale. E proprio Marivela, istituita ufficialmente nel 1935, quest’anno compie 90 anni di attività.

Accanto a Penelope anche Pegaso, il Mini 650 della Marina che parteciperà alla tappa del Campionato Italiano Mini 650, che comprenderà numerosi altri scafi tra i quali gli Still, Sikania, BPI Parallelo 38, alcune imbarcazioni francesi e nuove iscrizioni che si stanno formalizzando in questo periodo.

Soltanto a questa flotta sarà riservata la regata lunga 220 miglia. Una rappresentanza dello Stato Maggiore della Marina Militare sarà inoltre presente alla cerimonia di premiazione.

Con l’A.C.A.D.E.M.Y. FIV l’appuntamento meteo nel pre-regata

Mercoledì 10 settembre si svolgerà un importante appuntamento del pre-regata a cura di A.C.A.D.E.M.Y., Apprendimento Continuo e Alta Didattica per l’Evoluzione delle Manovre nello Yachting, della 1a Zona FIV.

Si tratta di un’iniziativa della Federazione Italiana Vela che, oltre ad occuparsi della formazione dei giovani atleti, mette a disposizione professionisti e specialisti del mare e della vela nei più svariati settori.

Referente del progetto Andrea Boscolo, Istruttore di III livello FIV, atleta nell’Altura, allenatore e weather strategist.

Il Presidente del Porto Maurizio Yacht Club, Alessio Marziano, riferisce:

E proprio Andrea Boscolo in quella serata parlerà di meteorologia, perché desideriamo avere previsioni attendibili sia di vento che di mare, soprattutto per la regata lunga. Questo può aiutare la strategia e infondere maggiore sicurezza ai partecipanti.

Regate delle Isole – Il programma 2025

Classe Mini

Giovedì 11/9 ore 12:00 partenza regata – Sabato 13/9 ore 18:00 chiusura linea di arrivo

Classe ORC, IRC, Vele d’Epoca

Giovedì 11/9 ore 12:15 partenza regata – Sabato 13/9 ore 18:00 chiusura linea di arrivo

Classe Libera e Gran Crociera – Regata Costiera Lunga

Giovedì 11/9 ore 12:15 partenza regata – Venerdì 12/9 ore 12:00 chiusura linea di arrivo

Classe Libera e Gran Crociera – Regata Costiera Corta

Sabato 13/9 ore 11:00 partenza regata – Sabato 13/9 ore 18:00 chiusura linea di arrivo

Per tutte le Classi

Sabato 13/9 ore 21:00 Cerimonia di Premiazione e Good Bye Party

Il programma potrà subire modifiche a discrezione del Comitato Organizzatore.

Informazioni e iscrizioni

