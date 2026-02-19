Referendum 22 e 23 marzo 2026: disposizioni comunicazione politica

Parità di accesso ai mezzi di informazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato la Delibera n. 37/26/CONS, che stabilisce le disposizioni per garantire il pluralismo, l’imparzialità e la parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna referendaria del 22 e 23 marzo 2026.

Il referendum riguarda la conferma del testo della legge di revisione degli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025.

Principali punti della delibera:

1. Ripartizione degli spazi di comunicazione politica:

• Gli spazi dedicati alla comunicazione politica da parte delle emittenti nazionali e locali saranno equamente suddivisi tra i sostenitori delle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario.

• La parità di trattamento sarà garantita anche attraverso cicli di trasmissioni e un’equilibrata rappresentanza di genere.

2. Messaggi politici autogestiti:

• Le emittenti radiofoniche e televisive, sia nazionali che locali, potranno trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e a pagamento.

• I messaggi gratuiti saranno ripartiti equamente tra le posizioni favorevoli e contrarie, con specifiche regole di durata e collocazione oraria.

• Per i messaggi a pagamento, le emittenti locali dovranno garantire condizioni economiche uniformi e trasparenza nelle tariffe.

3. Programmi di informazione:

• I programmi informativi devono rispettare rigorosamente i principi di pluralismo, imparzialità, obiettività e completezza, garantendo una rappresentazione equilibrata delle posizioni referendarie.

• È vietata la presenza di esponenti politici o riferimenti al referendum in trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e informazione.

4. Sondaggi politici ed elettorali:

• Nei 15 giorni precedenti il voto è vietata la diffusione di sondaggi sull’esito del referendum o relativi al quesito referendario.

5. Vigilanza e sanzioni:

• L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e i Comitati regionali per le comunicazioni monitoreranno il rispetto delle disposizioni.

• Saranno applicate sanzioni in caso di violazioni, con procedimenti rapidi e misure proporzionate alla gravità delle infrazioni.

6. Piattaforme online e social network:

• Le piattaforme online devono garantire il rispetto del pluralismo, la trasparenza nella pubblicità politica e adottare misure contro la disinformazione, anche in conformità al “The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022”.