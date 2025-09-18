‘Red Bull King D’O Rione’, divieto circolazione piazza Mercato a Napoli

Il 20 settembre 2025, dalle ore 12:00 alle ore 23:00 e comunque fino a cessate esigenze

È istituito il 20 settembre 2025 in piazza Mercato – nel tratto compreso tra via Sant’Eligio e piazza del Carmine antistante Palazzo Ottieri – dalle ore 12:00 alle ore 23:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare, eccetto i mezzi delle Forze dell’Ordine, di emergenza, di soccorso, in occasione dell’evento ‘Red Bull King D’O Rione‘.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza integrale: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55076.