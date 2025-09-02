Recupero patrimonio abitativo Lazio, Ciacciarelli: Avviamo nuova fase

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Uno dei principali obiettivi perseguiti sin dall’inizio dal Governo Rocca è stato quello di definire una nuova programmazione di azioni e interventi utili al risanamento, alla riqualificazione e allo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, con la finalità di porre le basi per un progressivo superamento del problema dell’emergenza abitativa a Roma e nel Lazio.

Grazie a un iniziale lavoro di necessaria programmazione, nel corso dei primi mesi del 2025 abbiamo provveduto a impegnare, finalizzare e autorizzare importanti risorse per un totale di circa 74 milioni di euro a favore dei Comuni e delle aziende territoriali del Lazio al fine di consentire la riqualificazione del nostro patrimonio abitativo.