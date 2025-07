Real Sito di Carditello, incendio nel Bosco di Eucalipti

I Carabinieri Forestali di Marcianise (CE) hanno effettuato un sopralluogo nell’area coinvolta dalle fiamme

Riceviamo e pubblichiamo.

Appiccato un incendio nel Real Sito di Carditello, ieri alle 19:20 circa, in uno dei boschi di pertinenza.

L’area interessata riguarda il Bosco di Eucalipti – situato alle spalle dell’ingresso principale della Reggia borbonica – che era in perfetto stato di conservazione, pulizia e manutenzione e, di solito, ospita eventi per famiglie e manifestazioni equestri con pony e cavalli.

L’incendio boschivo si è esteso per circa 7.000 mq ed è stato domato solo grazie all’immediato e tempestivo intervento del personale di vigilanza in servizio nella Reggia borbonica – richiamato dalla densa nube di fumo nero – prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno placato e circoscritto le fiamme, evitando danni maggiori alla flora e alla fauna locale.

L’incendio, fortunatamente, non ha coinvolto persone, collaboratori e dipendenti della Fondazione.

Maurizio Maddaloni, Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, spiega:

Non conosciamo il movente ma abbiamo immediatamente sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, che ora dovranno valutare se si tratta di un incendio doloso. Di certo, il lavoro della Fondazione continua e non si ferma davanti a niente e a nessuno. Questi eventi – qualora ce ne fosse bisogno – ci incitano ancora di più a tirare dritto. Proprio nella zona interessata dalle fiamme è sopravvissuto un cardo, pianta che ha dato il nome a Carditello, e si è librata un’aquila in volo. Simboli di resilienza e rinascita, come il falco e l’upupa che oggi sono tornati a ripopolare il boschetto reale. Andiamo avanti sempre a testa alta, dunque, nel segno della legalità, della trasparenza amministrativa e della tutela ambientale.

In mattinata, i Carabinieri Forestali di Marcianise hanno effettuato un sopralluogo lungo l’area coinvolta dall’incendio per individuare utili indizi che potrebbero consentire di ricostruire i fatti e identificare gli autori.