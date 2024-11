Real Sito Carditello, Kevin Hays apre rassegna ‘Jazz & Wine 2024’

Nella Reggia borbonica, dal 14 al 28 novembre, la quinta edizione della rassegna musicale che celebra i vitigni del territorio

Si alza il sipario sulla rassegna ‘Jazz & Wine 2024’, la manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello che celebra i vitigni del territorio.

Un cartellone internazionale – in programma, da giovedì 14 a giovedì 28 novembre, nel Real Sito di Carditello a San Tammaro (CE) – nel segno di vere e proprie icone del jazz mondiale.

Direttamente da New York, il leggendario pianista e compositore Kevin Hays, giovedì 14 novembre alle ore 20:30, aprirà a Carditello la quinta edizione, nell’ambito del suo tour europeo con Ben Street al contrabbasso e Billy Hart alla batteria, unica data in Campania.

Musicista pluripremiato e vincitore del prestigioso Grammy Award, Kevin Hays è noto per la sua incredibile sensibilità e il tocco inconfondibile che lo hanno reso uno dei pianisti più apprezzati al mondo.

Secondo la lista dei ‘Migliori dell’anno’, pubblicata dal #NewYorker,

ci sono un sacco di pianisti di talento… ma pochi hanno il fascino melodico e il senso dello stile di Hays.

Sul palco del ‘Jazz & Wine’ con due fuoriclasse del jazz internazionale: Ben Street, rinomato per il suo stile profondo e creativo, e Billy Hart, che ha lasciato il segno in alcuni degli album più iconici di Miles Davis, Herbie Hancock e Stan Getz.

Maurizio Maddaloni, Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, spiega:

L’obiettivo di questa edizione è accendere i riflettori sulla produzione enogastronomica e sui vini della Campania Felix, confermando l’intuizione della dinastia borbonica e la nostra vocazione agricola. Tre serate interamente dedicate alla nostra comunità che, in occasione di tutti i concerti, potrà visitare eccezionalmente la Reggia di sera, ascoltare buona musica e degustare prodotti tipici. La nostra missione è riaffermare l’identità culturale, agricola e turistica di Carditello, da sempre luogo di incontro e di contaminazioni artistiche.

Secondo appuntamento con Lorenzo Hengeller, venerdì 22 novembre alle ore 20:30, definito dalla critica

cantapianista, erede della tradizione carosoniana

in scena con la tromba di Gianfranco Campagnoli.

Nel Real Sito di Carditello, Hengeller presenterà il disco ‘Il Pianerottolo’ e dedicherà un omaggio approfondito a Renato Carosone e a Lelio Luttazzi, in occasione del centenario della sua nascita.

Vincitore del Premio Carosone 2007, il musicista napoletano ha pubblicato cinque dischi e ha collaborato con numerosi artisti, come Stefano Bollani, Bruno De Filippi, Antonio Sinagra, Mario Scarpetta, Angela Luce, Enrico Rava, Fabio Concato, Peppe Servillo, Raiz, Gigi D’Alessio, Enzo Gragnaniello e Daniele Sepe.

Partecipa per la Warner Music al disco – tributo a Lelio Luttazzi per ‘pianoforte e amici’, insieme a nomi come Mina, Fiorello, De Sica e Simona Molinari. Si è esibito su palchi prestigiosi – come Umbria jazz a Perugia, Umbria Jazz Winter ad Orvieto, Pomigliano Jazz, Club Tenco, Festival di Ravello e Auditorium Parco della Musica – e ha suonato in occasione del ‘Bollani and friends’ al Teatro Verdi di Firenze e del Premio Carosone, dedicato ai 100 anni dalla nascita del pianista, all’Arena flegrea.

Chiude l’edizione 2024, l’Electric 4tet di Max Puglia & Pippo Matino, giovedì 28 novembre alle ore 20:30, acrobatici strumentisti che fanno dell’improvvisazione totale e collettiva la propria passione.

Pippo Matino, musicista, compositore e bassista elettrico, è considerato dalla critica nazionale ed europea tra i maggiori specialisti e virtuosi del basso elettrico.

Ha collaborato, attraverso vari progetti e lavori discografici, con alcuni tra i migliori musicisti internazionali: Billy Cobham, Mike Stern, Stefano di Battista, Flavio Boltro, Horacio “El Negro” Hernandez, Agostino Marangolo, Javier Girotto, Ronnie Cuber, Giovanni Imparato, Derek Wilson, Paco Sery, Rosario Giuliani, Robin Eubanks, Fabrizio Bosso, Roger Biwandu, Benjamin Henocq, Ernesto Vitolo, Maurizio Giammarco e Danny Gottlieb.

Max Puglia, compositore e chitarrista, dopo 25 anni di nylon strings e dopo ‘Hinterland’ e ‘Phlegreanen’, firma questo nuovo progetto elettrico. Chitarrista dallo stile nervoso e funambolico. È sicuramente epigono di Mc Laughlin.

Ha collaborato, in studio e dal vivo, con artisti del calibro di: Antonella Ruggiero, Nino Buonocore, Enzo Gragnaniello, Consiglia Licciardi, Javier Girotto, Horacio “el negro” Hernandez, Ernesto Vitolo e Vito Ranucci.

Non solo musica. Ogni sera, in occasione dei concerti, previste visite serali speciali per scoprire l’Appartamento reale della Reggia borbonica e degustazioni di vino e prodotti tipici.

La rassegna ‘Jazz & Wine’ è organizzata dalla Fondazione Real Sito di Carditello, in collaborazione con il partner Arte58 e il sostegno di Villa Sorbo, Panificio Fioretti, Caseificio Franzese, Agricola Rubinaccio e Santo Santaniello, Cantine Magliulo e Vigne Chigi.

Programma

14 novembre – 28 novembre 2024

Giovedì 14 novembre

Dalle ore 19:30

Visita serale

Degustazione di vino e prodotti tipici

Ore 20:30

Kevin Hays Trio

feat. Ben Street, contrabbasso, & Billy Hart, batteria

Venerdì 22 novembre

Dalle ore 19:30

Visita serale

Degustazione di vino e prodotti tipici

Ore 20:30

Lorenzo Hengeller

feat. Gianfranco Campagnoli, tromba

Il Pianerottolo

Giovedì 28 novembre

Dalle ore 19:30

Visita serale

Degustazione di vino e prodotti tipici

Ore 20:30

Max Puglia & Pippo Matino

Electric 4tet

Info e prenotazioni

Real Sito di Carditello

San Tammaro (CE)

Biglietti in vendita a Carditello

Biglietto: 10€, il biglietto comprende il concerto e la visita serale con degustazione di vino e prodotti tipici

Prenotazione obbligatoria

Cell. 379-2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org