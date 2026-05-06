Real Orto Botanico: quasi 100.000 presenze in 3 giorni a ‘Planta 2026’

La dodicesima edizione della manifestazione ha superato ogni record

Riceviamo e pubblichiamo.

Quasi 100.000 presenze in tre giorni. La dodicesima edizione di ‘Planta, il giardino e non solo’ ha superato ogni record.

Il ricco programma di eventi offerti dalla manifestazione organizzata dal Real Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, diretto da Paolo Caputo, ha attratto turisti e cittadini nei primi tre giorni di maggio.

Da venerdì 1° a domenica 3 maggio Planta ha messo in campo oltre a 150 stand, numerosi concerti, spettacoli, spazi educativi, ricerca scientifica, divulgazione ambientale, florovivaismo di qualità e sostenibilità, perché Planta è anche un programma scientifico e culturale.

La storica mostra – mercato dedicata al verde, alla biodiversità e alla cultura botanica, ideata da Rosa Muoio, responsabile e coordinatrice scientifico di ‘Planta’, si conferma un appuntamento di riferimento per appassionati, studiosi, cittadini, famiglie e professionisti del settore.

I più piccoli hanno potuto dedicarsi ai laboratori con tematiche ambientali e zoologiche, gli adulti hanno potuto approfondire conoscenze e dare spazio alla curiosità.

L’edizione 2026 ha posto al centro il valore della natura con workshop tematici come quello realizzato dai Carabinieri del gruppo CITES – Convention on International Trade of Endangered Species – che si è soffermato soprattutto sulla spiegazione delle loro attività di tutela della biodiversità e di vigilanza del commercio internazionale delle specie rare; il Servizio Fitosanitario Regionale dell’Assessorato all’Agricoltura ha proposto attività di informazione e divulgazione con focus specifici sul contrasto agli organismi nocivi invasivi delle piante.

I presenti hanno potuto approfondire le principali strategie di prevenzione e controllo delle malattie delle piante derivanti da agenti patogeni, contribuendo così a rafforzare l’azione di contrasto alla loro diffusione.

‘Planta’ è cresciuta ulteriormente rispetto alle precedenti edizioni, con più stand, più presenze e un programma sempre più ricco.

Non sono mancati anche gli spazi dedicati alla cucina, alla progettazione dei giardini, a trattamenti benessere, allo yoga.

Una tre giorni che da dodici anni coniuga rigore scientifico e divulgazione, valorizzando il ruolo del Real Orto Botanico federiciano come luogo di conoscenza, incontro e partecipazione.