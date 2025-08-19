Reading in cammino per 30 spettatori in luogo segreto di Castro (LE)

Ultimi Fuochi: Teatro al tramonto con ‘Assenzio’

Riceviamo e pubblichiamo.

Nell’ambito di Ultimi Fuochi Festival, gli ideatori e direttori artistici Alessandra Crocco e Alessandro Miele propongono domani 20 e giovedì 21 agosto, alle 19:00, in un luogo segreto di Castro (LE), un reading in cammino che mette in cortocircuito scenari naturali con vicende surreali e distopiche, suggerite dalla letteratura italiana del ‘900.

Questa volta, la fonte di libera ispirazione è ‘La stella Assenzio’, un romanzo di Livia De Stefani, scrittrice siciliana di grande originalità ma quasi dimenticata.

Alessandra Crocco, insieme a cinque giovani attrici daranno voce a personaggi inquieti, isolati e additati come malati dalle autorità governative. Il morbo che li affligge sarebbe quello del “catastrofismo” ma forse è soltanto la loro consapevolezza dei mali del pianeta a renderli sgraditi a chi vuole mettere a tacere il pensiero critico.

Alessandra Crocco E Alessandro Miele, attori e autori, dopo esperienze diverse, hanno unito i loro percorsi nel 2013 fondando la compagnia Progetto Demoni e poi Ultimi Fuochi Teatro con base in Salento.

Hanno ideato Ultimi Fuochi Festival, un festival di teatro al tramonto in luoghi naturali segreti, e La rivoluzione dei libri, un progetto di promozione della lettura che prevede gruppi segreti e un percorso di QR code audio letterari.

Hanno creato performance site – specific, ‘Demoni – Frammenti da Dostoevskij’ e ‘Come va a pezzi il tempo’, e spettacoli per il teatro come ‘L’ultimo valzer di Zelda’, ‘Sono solo un uomo, Eureka!’.

A Spongano, un piccolo paese in provincia di Lecce, gestiscono dal 2020 un ex mercato coperto organizzando una programmazione di spettacoli e un’ampia offerta di laboratori teatrali. Nel 2019 hanno partecipato come attori e guide alla tappa materana di Purgatorio di Marco Martinelli e Ermanna Montanari.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi.

Acquisto dei biglietti sul posto. Le indicazioni per raggiungere il luogo segreto saranno fornite poche ore prima dell’evento a chi avrà effettuato la prenotazione.

Info:

tel. +39 388 1271999

infoultimifuochi@gmail.com

www.ultimifuochifestival.it