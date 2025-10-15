‘Re Chicchinella’ inaugura la stagione 2025/2026 del Teatro Biondo

Lo spettacolo di Emma Dante in scena a Palermo dal 18 al 26 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo.

Con il debutto di ‘Re Chicchinella’ di Emma Dante prende il via, sabato 18 ottobre alle ore 19:00, la stagione 2025/2026 del Teatro Biondo di Palermo, la prima curata da Valerio Santoro e intitolata ‘Storie che si riflettono’, per rimarcare la funzione partecipativa del teatro, inteso come luogo in cui tutti e tutte possono «riconoscersi nelle emozioni, nei conflitti e nei sogni raccontati in scena».

Un cartellone «che intreccia grandi autori classici e nuove drammaturgie, in un dialogo vivo tra passato e presente».

‘Re Chicchinella’, libero adattamento da ‘Lu cunto de li cunti’ di Giambattista Basile, scritto e diretto da Emma Dante, è interpretato da Angelica Bifano, Viola Carinci, Davide Celona, Roberto Galbo, Enrico Lodovisi, Yannick Lomboto, Carmine Maringola, Davide Mazzella, Simone Mazzella, Annamaria Palomba, Stephanie Taillandier, Samuel Salamone, Marta Zollet.

Prodotto dal Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa in coproduzione con Atto Unico – Compagnia Sud Costa Occidentale, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Carnezzeria, Célestins Théâtre de Lyon, Châteauvallon-Liberté Scène Nationale, Cité du Théâtre – Domaine d’O – Montpellier – Printemps des Comédiens, lo spettacolo ha le di luci Cristian Zucaro, mentre la stessa Emma Dante firma gli elementi scenici e i costumi.

Repliche fino al 26 ottobre.

Con ‘Re Chicchinella’, dopo ‘La scortecata’ e ‘Pupo di zucchero’, Emma Dante conclude il progetto con il quale ha attraversato l’immaginifico universo dello scrittore campano Giambattista Basile: un’altra favola per raccontare la profondità dell’animo umano attraverso il gioco e l’ornamento della poesia barocca.

Emma Dante dice:

Giambattista Basile è un narratore, anzi un affabulatore, un inventore di favole che sempre molto hanno a che fare con la realtà. È un grandissimo creatore di visioni, grazie soprattutto al linguaggio intriso di magia, ma allo stesso tempo è molto concreto, estremamente terreno. Ho sempre rintracciato, nelle sue favole, elementi che corrispondevano alla nostra realtà. Pertanto, mi piace, di Basile, la verità: nonostante l’architettura straordinaria che costruisce attraverso il linguaggio, mantiene sempre qualcosa di fortemente realistico.

Protagonista di ‘Re Chicchinella’, che come sempre mescola elementi grotteschi, comici e tragici, è un re che, colto da un impellente bisogno corporale, commette il tragico errore di impiegare un animale che crede morto, una gallina, per pulirsi le terga. La pennuta, tutt’altro che defunta, gli si incolla al didietro e risale su per le viscere installandosi nelle interiora del sovrano.

L’animale magico, come un verme solitario, divora tutto quello che il poveretto mangia, facendogli espellere uova d’oro. Stremato dalla cosa, il re decide di lasciarsi morire di fame, incontrando l’opposizione di tutta la corte, che non vuole privarsi delle uova d’oro.

Emma Dante spiega:

La verità di questa novella ha a che fare con l’avidità, l’anaffettività, la mancanza di empatia che, a volte, si trova all’interno delle famiglie. Si ha sempre un po’ di paura a parlare delle famiglie, dei loro segreti, della loro intimità.

In questo caso si tratta di una famiglia reale, eppure, continua la regista

anche questa famiglia ha le sue miserie, prima di tutte la solitudine, all’interno di una comunità così apparentemente felice nel benessere. Il protagonista, che pure è il re, è solo, malato, abbandonato, circondato da persone, la sua famiglia, interessate non certo alla sua anima o alla sua bellezza interiore, bensì solo al denaro, alle uova d’oro che, casualmente, anzi, incidentalmente, produce da quando si ritrova ad avere dentro di sé la gallina che non vuole uscire dalle sue interiora. Nella mia rivisitazione, questo è diventato il nodo drammaturgico dello spettacolo, che, a poco a poco, con il procedere delle scene, si trasforma in una visione, in un incubo, un sogno. Sconfina nell’irreale, restando ancorato al concreto della distanza che, talvolta, si crea nelle famiglie, per la mancanza di sentimento e a causa di interessi che prevaricano sugli affetti. Di sicuro si parla anche della solitudine del potere, della sua ottusità che instupidisce, e quindi bisogna guardarsi dal desiderarlo e dal conquistarlo, perché di sicuro non è sano. Senza dubbio, il potere, per come lo si racconta in questa favola, è qualcosa di patologico, che non produce bellezza, ma odio, distanza e morte.

Dal 18 al 26 ottobre 2025

‘Re Chicchinella’

libero adattamento da ‘Lu cunto de li cunti’ di Giambattista Basile

scritto e diretto da Emma Dante

elementi scenici e costumi Emma Dante

luci Cristian Zucaro

Personaggi e interpreti

Re Carmine Maringola

Regina Annamaria Palomba

Principessa Angelica Bifano

Paggi Davide Mazzella, Simone Mazzella

Dama d’onore Stephanie Taillandier

Dame di corte Viola Carinci, Davide Celona, Roberto Galbo, Enrico Lodovisi, Yannick Lomboto, Samuel Salamone, Marta Zollet

Dottore Samuel Salamone

Infermiere Viola Carinci, Marta Zollet

Gallina Odette Lodovisi

assistente ai costumi Sabrina Vicari

coordinamento e distribuzione Aldo Miguel Grompone, Roma

organizzazione Daniela Gusmano

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa / Atto Unico – Compagnia Sud Costa Occidentale / Teatro di Napoli – Teatro Nazionale / Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale / Carnezzeria / Célestins Théâtre de Lyon / Châteauvallon-Liberté Scène Nationale / Cité du Théâtre – Domaine d’O – Montpellier – Printemps des Comédiens

durata: 60 minuti

Calendario delle rappresentazioni:

sabato 18 ottobre ore 19:00

domenica 19 ottobre ore 17:00

martedì 21 ottobre ore 21:00

mercoledì 22 ottobre ore 17:00

giovedì 23 ottobre ore 17:00

venerdì 24 ottobre ore 21:00

sabato 25 ottobre ore 19:00

domenica 26 ottobre ore 17:00