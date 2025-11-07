RCL, Palazzo: Turismo active per rendere più attraente l’offerta

L’Assessore: L’offerta turistica dei Cammini unisce natura, promozione del territorio e attività sportiva in un’unica esperienza

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore al Turismo, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha approvato la delibera che prevede la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento sulla Rete dei Cammini del Lazio, RCL.

Si tratta di un finanziamento di 1 milione di euro per il 2026 la cui finalità è quella di migliorare la fruibilità dei percorsi e di sviluppare il segmento del turismo active, forma di viaggio che combina esercizio fisico e sportivo con l’esplorazione del territorio legato allo sport e alle attività all’aria aperta, così come previsto dal Piano Triennale del Turismo, giunto alle fasi finali di approvazione.

Nella stessa delibera si stabilisce di avvalersi della collaborazione della società Sport e Salute S.p.A. cui affidare la realizzazione dei progetti. L’obiettivo è quello di costruire una regia condivisa che permetta di gestire i Cammini in modo unitario e coordinato.

L’Assessore Elena Palazzo dichiara: