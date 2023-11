Rav Pinchas Goldschmidt incontra Papa Francesco a Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Si riporta qui di seguito il messaggio del rabbino Goldschmidt.

Ieri mattina ho incontrato Papa Francesco nella Città del Vaticano a Roma per un confronto sulle violenze in corso in Israele e sul preoccupante aumento delle manifestazioni antisemite in tutto il continente.

Con le recenti notizie delle violenze in Daghestan e degli attacchi contro le sinagoghe in tutta l’Europa, il diffondersi di comportamenti antisemiti è stato ‘fortemente condannato’ dal Papa, che da tempo sottolinea il valore del suo rapporto con la CER, denunciando ogni forma di violenza antisemita.

Questa condanna evidenzia l’urgente necessità di combattere tale violenza e di sostenere i valori della tolleranza e dell’unità.