Rassegna Organistica 2026: Alessio Colasurdo in concerto a Campobasso

Appuntamento il 15 maggio nella Cattedrale della Santissima Trinità

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 19:15, nella Cattedrale della Santissima Trinità di Campobasso, si terrà un concerto d’organo a ingresso gratuito, organizzato dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, con protagonista Alessio Colasurdo, giovane musicista molisano già apprezzato in importanti contesti concertistici italiani ed europei.

Il programma propone un percorso musicale di grande fascino, capace di attraversare epoche e linguaggi differenti della letteratura organistica: dal barocco di Johann Gottfried Walther e Johann Sebastian Bach, con il monumentale Preludio e fuga in Re maggiore BWV 532, fino al romanticismo intenso del Corale n. 1 in Mi maggiore di César Franck.

Completano il concerto la sensibilità contemporanea di Jean-Pascal Chaigne con Bleu roi e il virtuosismo del Tema e variazioni op. 115 di Marco Enrico Bossi.

Formatosi presso il Conservatorio ‘Lorenzo Perosi’ di Campobasso e successivamente alla Haute École de Musique di Ginevra nella classe di Alessio Corti, Colasurdo ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, distinguendosi sia come concertista sia come studioso.

Attualmente è organista titolare della Cattedrale di Campobasso e docente di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale presso il Conservatorio della città.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per ascoltare uno dei più interessanti interpreti della nuova generazione organistica italiana in un contesto di particolare suggestione artistica e spirituale.