Rarissima moneta d’oro di Berenice II scoperta nella Città di Davide

Questa piccola e unica moneta, realizzata in oro puro, fu probabilmente coniata come parte di una serie speciale destinata al pagamento di donativi ai soldati

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Una piccola ma estremamente rara moneta d’oro, raffigurante il ritratto della regina ellenistica Berenice II d’Egitto (246 – 222 a.C.), è stata scoperta negli scavi del parcheggio Givati, nel Parco Nazionale della Città di David, condotti dall’Autorità israeliana per le Antichità.

Si tratta di una moneta di piccolo taglio, un quarto di dracma, in oro puro, 99,3%, datata al 246 – 241 a.C., coniata per la regina Berenice II durante il regno del marito, Tolomeo III, sovrano ellenistico d’Egitto. Sono note soltanto venti monete di questo tipo e questa è la prima mai rinvenuta in un contesto archeologico appropriato.

La moneta sarà presentata al pubblico a settembre, durante la Conferenza di ricerca della Città di David.

Il dritto raffigura Berenice come regina ellenistica, con diadema e velo, e una collana al collo. Il rovescio mostra una cornucopia, antico simbolo di prosperità e fertilità, affiancata da due stelle. L’iscrizione greca recita “della regina Berenice”.

La moneta è stata rinvenuta durante la setacciatura del terreno adiacente all’area di scavo da Rivka Langler:

Stavo setacciando la terra quando all’improvviso ho visto qualcosa di brillante. L’ho raccolto e mi sono accorta che era una moneta d’oro. All’inizio non potevo crederci, ma dopo pochi secondi correvo eccitata attraverso lo scavo. Scavo nella Città di David da due anni, e questa è la prima volta che trovo dell’oro! Ho sempre visto altri archeologi fare ritrovamenti speciali, aspettavo il mio momento – ed è finalmente arrivato!

Il dott. Robert Kool, capo del Dipartimento di Numismatica dell’Autorità israeliana per le Antichità, e il dott. Haim Gitler, curatore capo di Archeologia e Numismatica al Museo d’Israele, che hanno studiato la moneta, hanno dichiarato:

Per quanto sappiamo, la moneta è l’unica del suo genere mai scoperta fuori dall’Egitto, che era il centro del dominio tolemaico.

L’iscrizione greca “BASILISSES” – “della Regina” – è rara sulle monete di quel periodo. Qui Berenice appare non come consorte del re, ma forse come sovrana autonoma. Le donne comparvero occasionalmente sulle monete tolemaiche per quasi 300 anni (305 – 30 a.C.), la più celebre fu Cleopatra.

Tuttavia, questo è uno dei primi casi in cui una regina tolemaica compare su una moneta con tale titolo in vita – forse prova del suo status eccezionale e del suo potere politico.

La moneta fu probabilmente coniata ad Alessandria, in Egitto, forse come premio per i soldati egiziani di ritorno dalla Terza guerra siriaca, un conflitto tra le due maggiori potenze ellenistiche del tempo in Oriente: il regno tolemaico d’Egitto e il regno seleucide di Siria.

Kool e Gitler sottolineano:

Sono note solo circa venti monete di questo tipo, e questa è la prima mai rinvenuta in uno scavo archeologico controllato, il che la rende un reperto di straordinaria importanza scientifica.

Secondo Yiftah Shalev, direttore dello scavo per l’Autorità israeliana per le Antichità, insieme a Efrat Bocher del Centro per lo studio dell’Antica Gerusalemme:

Il fatto che una moneta così rara sia stata scoperta a Gerusalemme nel periodo in cui era sotto dominio tolemaico offre uno spaccato affascinante sullo status della città in quegli anni e sui possibili rapporti tra le autorità locali e l’impero tolemaico. La moneta ha grandi implicazioni sullo sviluppo di Gerusalemme dopo la distruzione del Primo Tempio. Finora l’opinione prevalente era che dopo il 586 a.C. Gerusalemme fosse una cittadina marginale ed economicamente debole. La moneta – insieme ad altri ritrovamenti di metà III secolo a.C. – comincia a mostrare un quadro diverso: Gerusalemme sembra essersi ripresa già nel periodo persiano e rafforzata sotto il dominio tolemaico. Nei secoli successivi alla distruzione del Primo Tempio non fu desolata e isolata, ma piuttosto una città in processo di rinnovamento, che ristabiliva legami con i centri politici, economici e culturali del tempo.

Il Ministro del Patrimonio, Amihai Eliyahu, ha aggiunto:

Gerusalemme non smette mai di sorprendere. La rara moneta della Città di David può sembrare un piccolo ritrovamento, ma ha un grande significato per la comprensione di Gerusalemme. Gli scavi nella Città di David portano alla luce interi capitoli della sua storia – dai giorni gloriosi del Regno di Giuda fino al periodo dopo la distruzione del Primo Tempio e l’esilio. Dopo 2.000 anni, siamo tornati nella nostra capitale, e oggi abbiamo il privilegio di riportarne alla luce il ricco passato.

La scoperta della moneta, insieme ad altri gioielli d’oro rinvenuti nello scavo del parcheggio Givati, sarà presentata al pubblico nell’ambito della 26ª Conferenza annuale di ricerca della Città di David, all’inizio di settembre.

Video in inglese

Riprese e montaggio: Asaf Peri, Città di David; Emil Aladjem, Autorità israeliana per le Antichità.