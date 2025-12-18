Rappresentanti Città Metropolitana Napoli a esequie Carmine Lo Sapio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

La Città Metropolitana di Napoli si è unita alla famiglia e a tutta la comunità di Pompei per la perdita del Sindaco Carmine Lo Sapio, che ricopriva anche la carica di Consigliere metropolitano con delega al Turismo.

Questa mattina, ai funerali celebrati dall’Arcivescovo Tommaso Caputo nel Santuario della Beata Vergine della cittadina mariana, a porgere l’ultimo saluto al primo cittadino il Vicesindaco di Palazzo Matteotti, Giuseppe Cirillo, e tanti colleghi Consiglieri metropolitani insieme a tanti dirigenti e dipendenti dell’Ente.

Presenti anche tanti Sindaci del territorio in fascia tricolore, rappresentanti delle Istituzioni e della società civile.

Cirillo ha affermato:

Abbiamo perso non solo un Amministratore serio, competente, instancabile, appassionato, che non ha mai voluto che la sofferenza potesse limitare la sua totale dedizione alla comunità pompeiana e dell’intera area metropolitana, ma tutti noi abbiamo perso un amico fraterno: insieme abbiamo combattuto innumerevoli battaglie per il nostro territorio, fianco a fianco, con l’unico obiettivo di restituire a Pompei e all’intera area metropolitana il prestigio e il posto che meritano nel mondo.

È un sentimento che unisce tutti noi, suoi colleghi in Consiglio, e tutta la Città Metropolitana, che da oggi si ritrova più povera.