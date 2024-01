Rapporto IRPET, Giani: Economia in frenata, Toscana forte e competitiva

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Lavoro, turismo ed esportazioni: sono i punti di forza di un’economia, quella toscana, che ha subito e subisce gli effetti di una situazione internazionale complicata.

Con aumento del costo del denaro e inflazione ancora alta. Le ripercussioni maggiori sui lavoratori e sul potere d’acquisto dei salari che si è progressivamente eroso, minando la coesione e le disuguaglianze sociali.

A spiegarlo nei minimi dettagli è il rapporto IRPET dal titolo ‘Fra dinamiche congiunturali e previsioni: quali riflessi per l’economia toscana?’, presentato oggi, 30 gennaio, a Palazzo Strozzi Sacrati.

Il Presidente Eugenio Giani ha detto:

Il rapporto IRPET ci dice anzitutto che, mai come nel 2023, la Toscana ha avuto tassi di occupazione così elevati. Oggi il problema non è trovare lavoro ma trovare quelle specializzazioni che consentono di inserirsi con più soddisfazione nel mercato del lavoro.

In secondo luogo le esportazioni: la Toscana regione delle esportazioni. Il sistema manifatturiero, quello artigianale, l’alta tecnologia e l’agricoltura consentono alla Toscana di occupare i primi posti a livello nazionale per vendite estere. Pur in un periodo così stabile a livello globale.

Infine, l’attrattività del brand Toscana: il turismo è tornato praticamente ai livelli pre pandemici.

Accanto a tutto questo è chiaro il freno subito dall’economia, merita però sottolineare la capacità della Toscana di saper sfruttare l’effetto volano degli investimenti proveniente dai fondi europei e dalle risorse del PNRR.