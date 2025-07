Rapporto Ecomafia 2025: appello Presidente Comm. Antimafia Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La Lombardia resta all’ottavo posto tra le regioni italiane per numero di reati ambientali, ma nel 2024, con dati riferiti al 2023, i reati accertati sono aumentati da 1.974 a 2.324. Un segnale che preoccupa, la rotta va invertita al più presto.

Il nuovo rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente conferma un dato allarmante: in Italia la criminalità ambientale e la corruzione legata al ciclo dei rifiuti, agli appalti e al consumo di suolo continuano a diffondersi.

Lo dichiara Paola Pollini, Presidente della Commissione speciale Antimafia, commentando il nuovo dossier annuale.

Pollini prosegue:

La provincia di Brescia mantiene il primato lombardo per numero di ecoreati, ma con un triste peggioramento: nella classifica nazionale passa dal 33° al 20° posto, appena sotto Catanzaro.

Si tratta di un balzo che conferma quanto siano radicate, anche nei nostri territori, le attività illecite di matrice ambientale.

È encomiabile l’impegno delle Forze dell’ordine e della magistratura, ma non possiamo continuare a delegare tutto alla sola azione investigativa e giudiziaria: la politica deve fare molto di più.

Come Commissione continueremo a monitorare, proporre audizioni e iniziative concrete per contrastare la penetrazione dell’ecomafia anche in Lombardia.

Ogni reato ambientale, dietro la sua apparente dimensione tecnica, nasconde interessi criminali che si nutrono di complicità, omissioni e corruzione. E questo non possiamo più permettercelo.