‘Raperonzolo e i magici capelli’ al Teatro di Villa Lazzaroni

Spettacolo per tutta la famiglia in scena il 19 aprile a Roma
Riceviamo e pubblichiamo.
Domenica 19 aprile, ore 11:00, la Compagnia Road to Wonderland torna sul palco del Teatro di Villa Lazzaroni di Roma con un nuovo spettacolo per tutta la famiglia: ‘Raperonzolo e i magici capelli’, regia di Sabrina D’Alonzo, con Filippo Andreetto, Martina Angelucci, Claudia Barresi, Sabrina D’Alonzo, Simone Fabiani, Mattia Petroni.
Nel magico regno di Corona esiste un fiore magico, che può curare ogni male. Il fiore verrà colto e utilizzato per salvare la regina che gravemente malata, guarirà per dare alla luce la principessa Raperonzolo.
Nessuno però sa che il magico fiore viene utilizzato dalla malvagia Gothel per non invecchiare mai. Credendo che il potere del fiore si sia trasferito nella bambina, Gothel decide quindi di rapirla e rinchiuderla in una torre.
Rapunzel passerà quindi tutta la sua vita rinchiusa, fin quando uno strano incontro la farà evadere dalla torre e ritrovare la sua vera identità.
Teatro di Villa Lazzaroni
Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71 (parcheggio gratuito) – 00181 Roma
Info e prenotazioni:
392-4406597
info@teatrovillalazzaroni.com
www.teatrovillalazzaroni.com