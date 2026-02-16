Ranking UEFA, situazione Italia dopo la fase campionato delle coppe

Dopo la conclusione della prima fase dei tornei europei, il ranking UEFA delle nazioni mostra una situazione complessa per l’Italia.

I club della Serie A hanno ottenuto risultati altalenanti nelle competizioni continentali, tra Champions League, Europa League e Conference League, con ripercussioni dirette sulla classifica del coefficiente nazionale.

Il punteggio accumulato determina non solo la reputazione del campionato italiano in Europa, ma anche il numero di squadre ammesse nella prossima edizione della Champions League.

Solo le prime due nazioni in classifica otterranno la possibilità di schierare una squadra in più, rendendo fondamentale ogni punto conquistato nelle fasi a gironi e a eliminazione diretta.

Nel dettaglio, le formazioni che sono protagoniste in scenari europei sono Inter, Juventus, Roma e Bologna, ma anche Napoli e Atalanta. L’andamento dei club italiani finora è stato caratterizzato da alcuni exploit notevoli, alternati a risultati deludenti (soprattutto i partenopei) che hanno ridotto la media punti necessaria a consolidare la posizione della nazione in classifica UEFA.

Nonostante questo, la scalata nel ranking UEFA resta complicata. L’Inghilterra è nettamente al primo posto con un coefficiente di 16,8. Seguono più staccate le altre, che si trovano appaiate: la Germania è a 14, la Polonia è a 13,6 e la Spagna a 13.3. In seguito, Italia e Portogallo con 13,1. Tutto però potrebbe variare in base a quante squadre riusciranno a concorrere nella fase ad eliminazione diretta.

Il cammino dell’Inter in Champions League rappresenta uno dei punti chiave della stagione. Va da sé che le speranze italiane vengono riposte soprattutto nel Biscione, sicuramente la squadra più attrezzata per andare avanti in Champions tra quelle provenienti dalla Serie A.

Non a caso le previsioni degli addetti ai lavori e le scommesse sul calcio online vedono l’Inter messa meglio anche nella corsa per lo Scudetto, anche se paradossalmente la precoce eliminazione del Napoli dall’Europa potrebbe favorire una risalita dei partenopei nel lungo periodo.

L’Inter ha mostrato continuità e organizzazione tattica, mentre altri club italiani hanno sofferto contro avversarie di livello europeo, facendo perdere punti preziosi al coefficiente nazionale.

Anche la formazione di Cristian Chivu, tuttavia, deve passare dai playoff per il proseguimento in Champions: l’appuntamento è ostico, contro il Bodo Glimt, su gara di andata e ritorno. L’altra compagine nerazzurra in corsa, l’Atalanta, è attesa invece al big match contro il Borussia Dortmund per l’approdo definitivo nella fase a eliminazione diretta.

Ben diverso l’esito per il Napoli, clamorosamente fuori dalla competizione al termine della fase campionato. La Juventus e la Roma, impegnate rispettivamente in Champions League e Europa League, hanno avuto risultati misti.

La Vecchia Signora ha alternato prestazioni convincenti a passi falsi, limitando l’impatto positivo sul ranking ed ora è chiamata allo spareggio playoff contro il Galatasaray. La Roma, pur avanzando direttamente agli ottavi di finale, non ha ancora garantito una solidità in tutte le partite disputate, con alcuni scivoloni importanti anche nello stadio di casa.

Situazioni simili riguardano altre squadre minori della Serie A impegnate nelle coppe, con vittorie occasionali e qualche eliminazione precoce che contribuiscono solo parzialmente al punteggio complessivo dell’Italia.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, è chiamato allo spareggio contro il Brann per il prosieguo in Europa League, anche in questo caso su doppio turno.