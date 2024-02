Ramigton Centro Ester supera Potenza ed aspetta il Portici per derby

La prossima gara è in programma il 18 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Ritorna al successo la Ramington Centro Ester. I ragazzi di coach Monteleone avevano bisogno di una salutare boccata di ossigeno per compiere un altro passetto in avanti in classifica.

Il campo della University Potenza è diventato così terra di conquista. Le cose buone fatte vedere nell’ultimo periodo sono state arricchite da una buona dose di concentrazione e precisione sotto canestro. Ne è venuta fuori così una gara vincente.

Fra le note liete della giornata l’esordio di Ciro Esposito, Classe 2008, proveniente dalla squadra impegnata nel campionato Under 17 di Eccellenza.

Migliori realizzatori della serata Fiore, 22 punti, e Cavallaro, 15.

Domenica 18 febbraio alle ore 19:00, nella palestra di casa, la Ramington Centro Ester sarà impegnata in una gara valida per la sesta giornata di ritorno contro il Portici 2000 allenato dall’ex coach Massimo Massaro.

La partita di andata si concluse con la vittoria del Portici 2000 con il punteggio 86/71. Coach Monteleone dovrà ancora fare a meno del Capitano Tredici fuori per infortunio.

Dopo la convincente prestazione in casa del Potenza il morale è più alto.

Sicuramente ne verrà fuori un derby tutto da giocare, l’auspicio è quello di vedere, ancora una volta, il pubblico delle grandi occasioni ad incitare i ragazzi del Presidente Pasquale Corvino.

University Potenza 65

Ramigton Centro Ester 79

Parziali: 14/18 15/16 (29/34) 18/23 (47/57). 18/22

University Potenza: Nuzzi 9 – Dama 6 – Galasso – Mintanarella 2 – Verrastro – Montanarella D – Jancic 24 – Diop 15 – Racioppo 3. All.we Djukic

Ramington Centro Ester: Pezzella – Nocerino 12 – Cozzolino 3 – Fiore 22 – Prete 16 – Toscano 8 – Cavallaro 15 – Fusco – Esposito C – Coppola – Pecchia 1 – Fonisto. All.re Monteleone. Ass.te Sicignano