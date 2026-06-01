‘Rainbow’ a Palazzo Fazio

In scena a Capua (CE) il 7 giugno

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 7 giugno 2026, ore 19:00, presso la Sala Teatro ‘Andrea Vinciguerra’ di Palazzo Fazio via Seminario 10 a Capua (CE), andrà in scena lo spettacolo ‘Rainbow’, drammaturgia e regia e interpretazione Francesco Rivieccio, assistente alla regia Shanti Tammaro, foto di scena Giuseppe Iazzolino.

Spettacolo vincitore “Roma Fringe Festival 2025”, Miglior monologo “Premio Renato Barbieri”, 2024, Miglior Corto “Calabbria Teatro Festival” di Castrovillari, 2023, Migliore testo “Festival Nazionale per Monologhi Premio Franco Angrisano”, 2023.

Note

Rainbow è la vera storia di mio nonno. Tra il 1940 e il 1945 la sua vita cambiò: giovanissimo fu prelevato dal campo di calcio della squadra della sua città finendo arruolato e diventando marinaio del sommergibile italiano Enrico Toti.

A bordo di quel sommergibile mio nonno partecipò ad uno scontro al largo del Mar Ionio con un sommergibile inglese. Il Toti ne uscì miracolosamente vincitore affondando il nemico ‘Rainbow’.

Da quel giorno mio nonno impiegò ben cinque anni per ritornare a casa compiendo un viaggio che lo fece crescere troppo in fretta, abbandonando i suoi sogni e trovandosi a convivere con le vicissitudini di una Guerra non troppo diversa, purtroppo, da quelle che ancora oggi affliggono l’umanità.

‘Rainbow’ è il viaggio in un ricordo che ci porterà a riflettere sulla natura della guerra e sulla sua capacità di cambiare le persone per sempre. La storia del protagonista, infatti, si intreccia con le vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale esplorando temi come la perdita dell’innocenza, la paura, la morte e la sopravvivenza, offrendo una prospettiva unica sulla guerra e sui suoi effetti sulle persone comuni.

Attraverso la messa in scena di questi ricordi ascolteremo la trasformazione da ragazzo innocente a uomo maturo, costretto a confrontarsi con la morte, la paura e la disperazione. Vedremo come la guerra lo costringe a crescere troppo in fretta, a prendere decisioni impossibili e a lottare per sopravvivere. Tratto da una storia vera… Tratto da sogni svaniti dagli abissi del mare alla luce del sole.

Info – Prenotazioni

Antonio Iavazzo – 3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete – 3343638451 – gianniarciprete@libero.it