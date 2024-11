Raia al Flash mob contro violenza donne a Palazzo Reale Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Per questo occorre continuare ad agire per rafforzare la prevenzione e, quindi, la formazione culturale, fin dal mondo scolastico, al rispetto delle donne e del principio della parità di genere e delle pari opportunità.

È quanto ha afferma to la Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia intervenendo al Flash mob della Regione Campania, stamani, a Palazzo Reale di Napoli.

L’esponente del PD sottolinea:

Nella Giornata Universale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ha un forte valore simbolico e ci vede tutti uniti nella solidarietà alle donne vittime di violenza e di femminicidio, rimarchiamo l’importanza di puntare sul lavoro e sull’indipendenza economica delle donne per rafforzare la loro libertà e autodeterminazione, particolarmente in Campania e nel Sud Italia e lavoriamo su più fronti per consolidare la rete istituzionale e sociale per eliminare definitivamente questo tragico fenomeno che indebolisce le nostre civiltà e democrazia e per rafforzare sempre di più il ruolo delle donne nella società, nel mondo del lavoro e nelle Istituzioni.