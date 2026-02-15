‘Radici Digitali’: quando l’artigianato incontra l’innovazione

Al via a Napoli il nuovo ciclo di incontri dedicato al futuro dei mestieri tra tecnologia, comunicazione e saper fare

Nasce ‘Radici Digitali’, il progetto d’avanguardia frutto della collaborazione tra la software house Hetyna e Casartigiani Napoli, con l’obiettivo di creare un focus permanente di incontri dedicati all’importanza della fusione tra artigianato, nuove tecnologie e nuovi linguaggi della comunicazione.

Il primo appuntamento, intitolato ‘Oltre il Mestiere’, è in programma lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 11:00, presso il Palazzo di Casartigiani, in Piazza Giuseppe Garibaldi 73 a Napoli e sarà dedicato al connubio tra innovazione e settore del beauty e del benessere e vedrà come portavoce d’eccezione Annie Guglielmo, fondatrice di Annì Beauty Experience.

L’evento segna l’avvio di un percorso pensato per accompagnare i professionisti nella transizione digitale, senza mai perdere il valore autentico del tocco umano.

‘Radici Digitali’ rappresenta una visione che mette al centro le persone, i mestieri e il territorio, valorizzando l’artigianato e le professioni contemporanee attraverso l’integrazione della tecnologia come strumento di supporto e potenziamento, mai come sostituzione del sapere artigiano.

Un progetto che nasce dall’incontro tra l’esperienza istituzionale di Casartigiani Napoli – con il suo Segretario Fabrizio Luongo – da decenni punto di riferimento per migliaia di piccoli imprenditori e artigiani partenopei, e la spinta innovativa di Hetyna, realtà tecnologica fondata da Valerio Capuano, Joel Iacono e Noa Iacono, tre giovani professionisti con una solida esperienza internazionale che hanno scelto di riportare competenze e visione in Italia, costruendo un ponte tra l’innovazione globale e il potenziale del territorio.

Casartigiani Napoli conferma il proprio impegno nella promozione dello sviluppo e della modernizzazione del comparto artigiano.

La partecipazione a ‘Radici Digitali’ sottolinea la volontà di fornire strumenti concreti per affrontare il cambiamento, proteggendo al contempo il prestigio del ‘saper fare’ che rende unico il tessuto economico e culturale napoletano.

Hetyna, motore tecnologico del progetto, opera nei settori dello sviluppo software e gestionali, del marketing digitale e dell’adozione intelligente dell’Intelligenza Artificiale per l’ottimizzazione dei processi aziendali, ponendo la qualità e la sicurezza al centro di ogni intervento.

Il primo incontro, ‘Oltre il Mestiere’, entrerà nel vivo del dialogo tra innovazione e mondo del beauty e del benessere attraverso la testimonianza di Annie Guglielmo, professionista con oltre 35 anni di esperienza sul territorio.

La sua visione interpreta la cura della persona come un’arte ‘fatta a mano’, in cui la tecnologia diventa un alleato strategico per automatizzare i compiti ripetitivi, restituendo al professionista tempo e valore da dedicare alla creatività e alla relazione con il cliente.

Questo appuntamento rappresenta il primo tassello di un format destinato a crescere e svilupparsi in molteplici direzioni. ‘Radici Digitali’ proseguirà con un ciclo di incontri che toccheranno diversi settori e mestieri, esplorando soluzioni tecnologiche specifiche per ogni professione.

Non si parlerà solo di strumenti, ma di una nuova rinascita dell’artigiano, di un futuro in cui la tecnologia diventa una lente d’ingrandimento per il talento. Ogni incontro sarà un’occasione di confronto e un momento per riscoprire che, mentre il mondo corre verso il digitale, il valore autentico resta custodito nelle mani di chi sa guidare il cambiamento e progettare consapevolmente il domani dell’artigianato.