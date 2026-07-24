Raddoppio Salaria, riunito Tavolo tecnico su avanzamento lavori

Illustrato lo stato di attuazione dell’intervento e svolto un sopralluogo nei cantieri. Avviate anche le attività propedeutiche alla realizzazione delle nuove gallerie

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è svolto nella mattinata di oggi il tavolo tecnico dedicato allo stato di avanzamento dei lavori per il raddoppio della Strada Statale 4 Salaria, un’opera strategica per il miglioramento dei collegamenti tra Rieti e Roma e per lo sviluppo dell’intero territorio.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di Anas, l’ ing. Marco Moladori, Responsabile struttura territoriale Lazio di ANAS spa, il Commissario straordinario di Governo per i lavori infrastrutturali della Strada Statale 4 Salaria, ing. Fulvio Maria Soccodato, la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti arch. Lisa Lambusier, la Regione Lazio con l’Assessore ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi, l’On. Paolo Trancassini e il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, insieme al RUP, al Direttore dei lavori e i tecnici di ANAS e dell’impresa impegnati nella realizzazione dell’opera.

Nel corso della riunione, la Direzione lavori ha illustrato nel dettaglio le attività attualmente in corso e il cronoprogramma delle lavorazioni previste nei prossimi mesi, facendo il punto sulle principali fasi operative dell’intervento.

Particolare attenzione è stata dedicata all’avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione delle due nuove gallerie, per le quali sono già state completate le prime operazioni di bonifica delle aree interessate e sono iniziate le attività di sbancamento, passaggi fondamentali per l’avvio delle successive lavorazioni.

Tra i temi affrontati anche quello della gestione della viabilità durante l’esecuzione dell’intervento.

È stato confermato che, per tutta la durata dei lavori, non sono previste interruzioni del traffico veicolare lungo la Salaria, garantendo così la continuità della circolazione su un’arteria fondamentale per il collegamento tra il capoluogo reatino e la Capitale.

Una scelta che consentirà di limitare i disagi per cittadini, pendolari e attività economiche, assicurando al tempo stesso i più elevati standard di sicurezza per gli utenti della strada e per il personale impegnato nel cantiere.

La giornata si è conclusa con un sopralluogo operativo lungo i diversi fronti di intervento, che ha consentito ai rappresentanti delle istituzioni presenti di verificare direttamente lo stato di avanzamento delle lavorazioni e l’organizzazione delle attività di cantiere.

L’incontro ha confermato la piena sinergia tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera e la comune volontà di garantire il rispetto del cronoprogramma, per realizzare un’infrastruttura strategica per il futuro del territorio reatino nei tempi prestabiliti.

Il Questore della Camera dei deputati, Paolo Trancassini, ha dichiarato:

Il sopralluogo odierno sugli stralci 1 e 3 dell’adeguamento a quattro corsie della Salaria ha rappresentato un momento importante per verificare concretamente lo stato di avanzamento di un’opera che il territorio attende da troppo tempo. La Salaria non è soltanto una strada, ma un’infrastruttura strategica per il futuro della provincia di Rieti, perché significa sicurezza, collegamenti più efficienti, sviluppo e nuove opportunità per cittadini e imprese. Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha dimostrato con i fatti di aver assunto questa infrastruttura tra le proprie priorità, mettendo in campo risorse e attenzione affinché il percorso potesse finalmente entrare in una fase concreta e operativa. Oggi abbiamo avuto modo di verificare da vicino il lavoro che si sta portando avanti e i progressi di un intervento che abbiamo seguito con costanza, nella consapevolezza che ogni passo avanti sulla Salaria rappresenta un passo avanti per l’intero Reatino. È fondamentale continuare a mantenere alta l’attenzione, accompagnando l’opera fino alla sua completa realizzazione e senza abbassare la guardia sui tempi e sull’avanzamento dei lavori. Il percorso è ormai tracciato e i risultati iniziano a essere visibili: dobbiamo continuare a lavorare con determinazione, perché il raddoppio della Salaria diventi finalmente una realtà compiuta e restituisca a questo territorio una viabilità all’altezza delle sue esigenze e delle sue ambizioni.

L’AAssessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha aggiunto:

Oggi abbiamo verificato l’avanzamento dei lavori della Salaria, un’opera strategica per il territorio e per l’intero Lazio. Sarà nostro compito continuare a monitorare ogni fase di avanzamento dell’intervento, affinché un’infrastruttura attesa da anni possa tradursi in maggiore sicurezza, nuove opportunità di sviluppo e un miglioramento dei collegamenti della provincia di Rieti. Per questo ringrazio il Responsabile struttura territoriale Lazio di Anas, Marco Moladori, il Commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato, l’Onorevole Paolo Trancassini e il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi: una sinergia fondamentale per il futuro del territorio.

Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha sottolineato: