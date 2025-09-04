Raddoppio Pistoia – Montecatini: più treni, regolarità, puntualità

Elenco treni che saranno prolungati dal 15 settembre

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si è svolta oggi una riunione fra Regione Toscana, RFI, Trenitalia e le Amministrazioni locali interessate per fare il punto sull’attivazione del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, prevista per il 15 settembre 2025.

L’intervento avrà immediati effetti positivi sull’offerta ferroviaria lungo la linea: maggiore puntualità e regolarità del servizio, aumento della capacità della tratta Pistoia – Montecatini, possibilità di incrementare il numero dei treni in un’area ad alta densità abitativa e con numerose strutture ricettive.

Già dal 15 settembre, nei giorni feriali saranno prolungati fino a Montecatini diversi treni oggi limitati a Pistoia e un incremento, seppur più contenuto, interesserà anche i servizi del sabato e dei giorni festivi.

Sono allo studio ulteriori prolungamenti su Montecatini con il cambio orario di dicembre 2025.

L’assessore regionale ai trasporti ha inoltre sottolineato come, dopo anni di richieste – già avanzate quando ricopriva la carica di presidente della Provincia di Lucca – venga finalmente avviata la sperimentazione di una coppia di treni veloci Viareggio – Lucca – Firenze, con fermate limitate e senza soste tra Pistoia e Lucca, così da migliorare i collegamenti diretti con il capoluogo.

Nel dettaglio, ecco i treni che dal 15 settembre saranno prolungati:

Proseguono su Montecatini:

18650 – 00:25 da Firenze SMN, ultimo treno che chiude il servizio, di particolare interesse per il rientro dei turisti da Firenze;

18654 – 05:41 da Firenze SMN;

18460 – 06:38 da Firenze SMN;

18672 – 13:47 da Firenze SMN;

18472 – 14:38 da Firenze SMN;

18684 – 17:53 da Firenze SMN, treno veloce con 47′ di percorrenza fra SMN e Montecatini;

18692 – 20:59 da Firenze SMN.

Hanno origine da Montecatini:

18657 – 6.20 da Montecatini T.;

18661 – 7.04 da Montecatini T.;

18823 – 7.42 da Montecatini T.;

18475 – 15.28 da Montecatini T.;

18683 – 16.08 da Montecatini T.;

18487 – 21.20 da Montecatini T.