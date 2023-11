Raddoppio Pistoia-Montecatini, giù ultimo diaframma galleria Serravalle

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È stato abbattuto oggi, 22 novembre, l’ultimo diaframma della galleria di Serravalle, concludendo così lo scavo della galleria lunga quasi 2 chilometri.

L’opera rientra nelle infrastrutture per il raddoppio della tratta Pistoia – Montecatini Terme, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana.

Un momento storico per la Toscana che si apre al futuro.

Lo ha detto il Presidente della Regione Eugenio Giani presente a Serravalle insieme all’Assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli e a Chiara De Gregorio della direzione investimenti Area centro di RFI.

Ha aggiunto Giani:

Un’opera che dà il senso dell’innovazione e delle modernizzazione infrastrutturale complessiva che vogliamo dare al territorio.

Significa consentire ai treni di andare più veloci nella tratta fra Firenze – Prato – Montecatini, migliorando molto anche la viabilità stradale del territorio con l’abbattimento dei tutti gli 11 passaggi a livello attualmente presenti su questa tratta.

Una svolta non solo per l’area interessata dalla nuova infrastruttura, ma per tutta la regione.