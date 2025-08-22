Raddoppio Pistoia – Montecatini. Giani: Opera che migliorerà mobilità

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il raddoppio consentirà infatti non solo una circolazione più veloce e sicura, riducendo rischi e ritardi, ma anche di accorciare i tempi di percorrenza, con evidenti benefici per un territorio così densamente popolato e ricco di attività produttive.

Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla notizia che il 7 settembre si concluderanno i lavori di Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS, per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio.

La piena operatività scatterà dal 15 settembre, dopo le corse di pre-esercizio che saranno effettuate dal 7 al 14 settembre.

Giani ha aggiunto:

Dal 15 settembre la messa in esercizio commerciale del raddoppio consentirà di avvicinare i tempi da Viareggio, Lucca, Pistoia verso Firenze e di aumentare già da settembre i trasporti.

Un potenziamento, quello programmato da Trenitalia insieme alla Regione, che consentirà a più del 30% dei collegamenti con il capoluogo toscano, prima limitati a Pistoia, di prolungare o iniziare il servizio nella stazione di Montecatini.

Sarà al via anche una nuova coppia di treni veloci fra Firenze e Viareggio, che non effettuerà fermate intermedie fra Pistoia e Lucca, riducendo, a poco più di un’ora, i tempi di viaggio fra il capoluogo toscano e Lucca.

Insomma, un’opera che mette al passo coi tempi il trasporto pubblico locale su ferro.