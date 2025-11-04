Race for the cure, prevenzione femminile in piazza degli Artisti

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la ‘Race for the cure’, la passeggiata simbolo della ‘Carovana della prevenzione’ con cui l’associazione Komen Italia promuove la prevenzione dei tumori al seno e ginecologici.
Da venerdì 7 a domenica 9 novembre nelle postazioni allestite in piazza degli Artisti le donne potranno sottoporsi a diversi screening gratuiti: mammografie, ecografie del seno, test per il papillomavirus, pap test, e consulenza psico-oncologica.
La passeggiata conclusiva si terrà domenica mattina.