‘Raccontami Shakespeare’ al Nouveau Théâtre de Poche

In scena dal 17 al 19 marzo a Napoli

Venerdì 17 marzo, ore 21:00, presso il Nouveau Théâtre de Poche di Napoli, nell’ambito della rassegna ‘Effetto farfalla’, debutta lo spettacolo ‘Raccontami Shakespeare’, liberamente tratto da ‘Racconti da Shakespeare’ e dalla vita di Charles e Mary Lamb, con Andrea Cioffi e Sara Guardascione, drammaturgia e regia Andrea Cioffi, scene Trisha Palma, musiche Emanuela Pontoni, costumi Rosario Martone, disegno luci Danilo Cencelli.

Repliche sabato 18 marzo, ore 21:00, e domenica 19 marzo, ore 19:00.

Sinossi

1807. Londra. Charles e Mary Lamb pubblicano ‘Tales from Shakespeare’, una raccolta di racconti in cui i drammi shakespeariani vengono stravolti e riscritti in forma narrativa. Ma, come spesso accade, dietro alle pagine stampate c’è molto di più. Lei è una persona geniale. Brillante, schietta e vivace, ha la colpa di essere una donna straordinaria e dalla prorompente femminilità in un mondo per soli uomini. Lui è un contabile della East India Company, ma è innanzitutto un poeta e saggista, uno scapolo ironico e melanconico. E proprio la melanconia, un sentimento all’epoca sconosciuto, lo costringe a un anno di manicomio.

Poco dopo il suo ritorno alla normalità la sorella, presa da un raptus di follia, pugnala a morte la madre. Isolato da tutti per sua stessa volontà e per proteggere la sorella dall’esperienza orribile che lui stesso aveva vissuto, Charles aiuterà Mary, vittima della sua malattia, a evadere da quel macabro scenario di vita attraverso la dedizione al teatro, al gioco e alla scrittura. E nascerà così il loro capolavoro.

Note di regia Abbiamo scelto di fare un lavoro di ricerca su due personaggi storici, realmente esistiti, perché partendo dalla loro opera abbiamo tratteggiato dalle loro parole due caratteri moderni e affascinanti, le cui battaglie sociali e artistiche risultano ancora oggi attuali e necessarie. In un dialogo evocativo e insieme ironico, alternato a momenti di narrazione durante i quali i più celebri personaggi shakespeariani vivono tramite la voce e i sentimenti di due fratelli affettuosi e disperati, ‘differenti’ da chiunque li circondi, e per questo vicini all’intimità di ciascuno di noi, assisteremo a una spietata e comica storia dalle tinte gotiche, che diventa occasione di denuncia contro un sistema educativo antiquato, contro un teatro autoreferenziale, contro una deriva sociale che ha come suo stesso motore la discriminazione del più debole e del diverso. Il loro ‘Tales from Shakespeare’, del resto, è un’opera sovversiva e appassionata, nella sua semplicità, che si azzarda a infilare la penna lì dove nessuno aveva mai osato, Perché è necessario rinnovare la tradizione, e per farlo bisogna inevitabilmente passare dal tradimento.

Andrea Cioffi

Per info e prenotazioni:

Nouveau Théâtre de Poche

Via Salvatore Tommasi 15/16

Napoli

081-5490928 / 331-2714592

theatre.depoche@libero.it